Milan, avvertimento alla Francia: mai più altri casi Maignan

Il Milan ha lanciato l’avvertimento alla Nazionale francese che nei prossimi giorni disputerà due incontri internazionali, riguardo la gestione dei propri calciatori.

In questi giorni ben 15 calciatori del Milan hanno lasciato il centro sportivo di Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Infatti stanno per prendere il via diversi match di qualificazione ad Euro 2024 ed amichevoli internazionali.

Un vero e proprio esodo da Milanello, che conferma la bontà della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Più convocati vi sono in Nazionale, più elementi di pregio e di spessore può vantare la squadra rossonera. Però nasce un’altra preoccupazione: i possibili affaticamenti che tali calciatori rischiano di subire in queste prossime sfide.

In particolare il Milan tiene d’occhio il ritiro della Francia ed i tre calciatori rossoneri chiamati alle armi da Didier Deschamps. Ovvero Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, tutti molto importanti per l’economia del gioco rossonero. Inoltre c’è un precedente che spaventa il Milan e che non dev’essere ripetuto.

Il Milan chiama Deschamps: chiesta una giusta gestione dei propri calciatori in nazionale

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Milan è in contatto diretto con Deschamps ed il suo staff. Per un semplice motivo: non vuole che si ripeta un caso come quello di Maignan. Il quale si infortunò lo scorso anno proprio nel ritiro della Francia e iniziò un calvario muscolare.

Maignan si fece male per una lesione al polpaccio, che fu gestita e curata male dallo staff medico della Nazionale francese, in particolare con l’intento di accelerare i tempi per portarlo al Mondiale in Qatar. La federazione non si interfacciò con il Milan e ciò influì sul recupero lento e più lungo del previsto del portiere.

Da evitare assolutamente casi simili in futuro. In particolare il Milan tiene d’occhio la gestione in questa tornata di gare di Olivier Giroud. L’attaccante rossonero va verso i 37 anni e, nonostante la partenza eccellente, dovrà essere preservato e non spremuto al massimo. Lo staff rossonero chiederà a Deschamps dunque di gestirlo con cautela e non fargli giocare tutti i 180 minuti contro Irlanda e Germania.

Idem per quanto riguarda Theo Hernandez, che ha alle spalle una storia clinica migliore rispetto ai due connazionali, ma certamente in una fase così delicata di inizio stagione non dovrà essere sovraccaricato. Insomma, la richiesta del Milan alla nazionale vice-campione del mondo è di gestire con cautela i suoi tre gioielli.