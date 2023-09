Milan, hai visto Vasquez? In Inghilterra è già una star (VIDEO)

Il portiere colombiano Devis Vasquez è stato mandato a fare esperienza dal Milan agli inglesi dello Sheffield Wednesday: è già un idolo.

A gennaio scorso il Milan ha rimpolpato il reparto dei portieri con un acquisto in sordina, quasi sconosciuto. È arrivato a Milanello il colombiano Devis Vasquez, estremo difensore classe ’98 che si stava ben comportando tra i pali del Guaranì, in Paraguay.

Un colpo che sembrava potesse rappresentare un’alternativa tra i pali in attesa del ritorno di Mike Maignan, all’epoca fermo per infortunio al polpaccio. Invece Vasquez non ha mai avuto l’occasione di giocare, relegato al ruolo di quarto portiere. In estate il Milan ha così scelto di mandarlo a giocare altrove per fare esperienza.

La scelta è stata quella di andare in prestito allo Sheffield Wednesday, storico club dello Yorkshire che milita attualmente in Championship, ovvero nella seconda divisione inglese. Una decisione saggia e che sta dando i suoi frutti, come dimostrato dagli ultimi risultati della formazione britannica.

Vasquez decisivo contro il Leeds: tifosi pazzi del portiere

Devis Vasquez sembra aver avuto un impatto eccellente con la realtà inglese e con i tifosi di Sheffield. Infatti i risultati della squadra britannica non sono positivi, visto che ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite. Ma il portiere è sicuramente tra i pochi a salvarsi.

Lo ha confermato con la straordinaria prestazione contro il Leeds United di sabato scorso. Lo Sheffield Wednesday è riuscito a strappare uno 0-0 prezioso sul campo di uno dei club maggiormente attrezzati della Championship. Pareggio dovuto anche ad un paio di miracoli dell’ex Milan.

I profili social hanno premiato ed omaggiato la prestazione di Vasquez, autore come detto di due parate clamorose che hanno bloccato il risultato a reti bianche. Nel video pubblicato su Twitter, di vede il colombiano esibirsi in interventi da portiere di hockey, con grande stile e praticità, a fermare le occasioni più nitide del Leeds.

Sicuramente gli osservatori del Milan, o meglio coloro che sono addetti a seguire le prove dei calciatori rossoneri in prestito, avranno apprezzato la prestazione di Vasquez ed il suo inizio di avventura in Inghilterra. I tifosi dello Sheffield Wednesday, non certo contenti per la partenza in campionato della loro squadra, si aggrapperanno volentieri alle parate del 25enne colombiano. Il quale sogna di poter tornare a Milanello da protagonista un giorno non troppo lontano.