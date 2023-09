Milan, proposti due svincolati come vice-Theo Hernandez: i nomi

Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora concluso. Intermediari hanno proposto a Furlani e compagnia due nuovi nomi.

La sessione di mercato del Milan si è conclusa con numeri e dati davvero incredibili. Ben dieci colpi in entrata messi a segno dalla nuova gestione RedBird Capital, così come sono state addirittura 14 le operazioni in uscite completate.

Un’estate ricca dunque di novità e di colpi di scena per la squadra rossonera. Ma potrebbe non essere ancora del tutto finita. In primis perché diversi media internazionali parlano di un Milan pronto ad anticipare il colpaccio in vista del 2024, virando già in queste settimane sul canadese Jonathan David come grande rinforzo per l’attacco del futuro.

Inoltre nelle ultime ore al Milan sarebbero anche stati proposti due nomi per l’unico ruolo che non è stato ben coperto sul mercato. Ovvero quello del terzino sinistro di riserva, il cosiddetto vice-Theo Hernandez. I rossoneri sono riusciti a piazzare nell’ultimo giorno di sessione Ballo-Touré al Fulham, senza però reperire un sostituto del senegalese.

Un algerino e un tedesco proposti a Furlani dalla lista svincolati

La sessione di mercato in Italia è ufficialmente chiusa dalle ore 20 di venerdì 1 settembre scorso. Ma c’è ancora una soluzione per le squadre che non hanno fatto in tempo a completare la rosa. Ovvero la lista svincolati, quei calciatori che non hanno attualmente legami contrattuali e possono dunque unirsi ad un nuovo club in qualsiasi momento.

Proprio da tale lista, al Milan sono stati indicati due profili di terzini mancini, che potrebbero fare al caso di Pioli come alternative concrete a Theo Hernandez.

Il primo nome è quello di un algerino, con passaporto francese e dunque comunitario. Ovvero Yanis Hamache, classe ’99 cresciuto nel Nizza e rimasto senza contratto dopo la fine dell’avventura al Dnipro. Mancino puro, brevilineo, abile a giocare su tutta la fascia sinistra ed anche in posizioni più avanzate. Hamache viene rappresentato dalla sua famiglia e starebbe cercando squadra a tutti i costi.

Il secondo profilo è di maggiore esperienza e con una risonanza maggiore a livello internazionale. Al Milan è stato fatto il nome di Marvin Plattenhardt, terzino tedesco di 31 anni, svincolatosi dall’Hertha Berlino dopo l’ultima deludente stagione, in cui è stato anche capitano. 7 presenze in Nazionale tedesca, Plattenhardt è un difensore strutturato, più abile alla fase difensiva che a quella offensiva.

Nomi su cui il Milan ha ragionato, ma ad oggi appare molto difficile che possano diventare obiettivi reali e concreti. L’impressione è che Stefano Pioli voglia puntare su soluzioni interne per la fascia sinistra in caso di stop di Theo: spostare uno tra Calabria e Florenzi sulla corsia mancina oppure puntare sul giovane Davide Bartesaghi, molto apprezzato dal tecnico nel precampionato.