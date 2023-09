Niente Inter-Milan, scatta la squalifica: adesso è ufficiale

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni sulle squalifiche per la prossima giornata del campionato Serie A 2023/2024: ci sarà un’assenza in Inter-Milan.

Dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Stefano Pioli affronterà l’insidioso derby di Milano. Sabato 16 settembre a San Siro ci sarà un clima incandescente, soprattutto dopo le ultime sfide che hanno visto trionfare i nerazzurri. Il Diavolo avrà voglia di rivincita.

Milan e Inter hanno fatto bottino pieno nei primi tre turni del nuovo campionato. I rossoneri hanno superato Bologna, Torino e Roma; la squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto Monza, Cagliari e Fiorentina. C’è grande curiosità di vedere come andrà lo scontro diretto.

Inter-Milan, ufficiale un’assenza nel Derby

La speranza di entrambi gli allenatori è che non si verifichino infortuni durante la sosta per le nazionali. Sono situazioni spesso a rischio, però fanno parte del calcio e ogni club ormai deve convincerci.

Tra coloro che sono impegnati con la nazionale c’è anche Fikayo Tomori, che dopo un po’ di esclusioni è stato convocato dal commissario tecnico Gareth Southgate. L’ex Chelsea è l’unico sicuro di non esserci nella sfida Inter-Milan. Infatti, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica per una giornata in seguito alla doppia ammonizione rimediata nella partita vinta a Roma.

Tomori è l’unico nuovo calciatore della Serie A che è stato squalificato per la prossima giornata (mancherà anche Maxime Lopez della Fiorentina, che sconterà il secondo dei due turni di stop comminati dopo l’espulsione diretta in Napoli-Sassuolo). Un’assenza pesante, dato che l’inglese è considerato un titolare da Pioli. Il mister rossonero sa già come sostituirlo e, salvo colpi di scena, sarà Pierre Kalulu ad affiancare Malick Thiaw nel derby. L’alternativa è Simon Kjaer, mentre è decisamente improbabile un impiego del nuovo arrivato Marco Pellegrino.

Kalulu dovrebbe essere il prescelto, stando alle gerarchie viste finora. L’ex Lione finora è stato impiegato anche come terzino, sfruttando la sua duttilità tattica. Pioli ha una grande risorsa a disposizione. L’ex Lione non è reduce da una grande stagione e Inter-Milan può essere una ghiotta occasione per lui di dimostrare quanto valga. Lui, come Tomori, ha tanto potenziale da poter tirare fuori.