Operazione rilancio, Kalulu vuole il derby: è il suo momento

Il difensore francese è uno dei pochi calciatori rimasti a Milanello. Vista la squalifica di Fikayo Tomori, potrebbe essere lui a giocare al centro

Non è certo il miglior momento per Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato tra i protagonisti della cavalcata Scudetto, giocando alla grande al centro, insieme a Fikayo Tomori. Come i tifosi del Diavolo ricorderanno bene, la coppia franco-inglese è stata praticamente insuperabile nell’ultima parte di stagione.

Lo scorso anno, invece, per l’ex Lione è stato davvero complicato, ma il Milan ha dimostrato di credere parecchio in lui con la firma sul rinnovo di contratto. Kalulu – come ammesso dallo stesso Stefano Pioli – non è stato aiutato dai vari cambi: il difensore ha infatti giocato sia da centrale che da terzino destro, oltre che ovviamente da braccetto di destra in quel breve periodo in cui il Diavolo si è schierato a tre.

Era il 10 luglio, giorno del raduno, quando Stefano Pioli annunciava che Kalulu avrebbe fatto soprattutto il centrale, ma nelle prime amichevoli è stato schierato da terzino destro. In campionato, invece, ha disputato due spezzoni di gara, contro il Bologna e la Roma: al Dall’Ara ha fatto il terzino, all’Olimpico il centrale. Pioli, dunque, continua ad utilizzarlo come jolly. Ma è evidente, che abbia perso il suo ruolo da titolare.

Kalulu non può certo essere felice di questo declassamento: oggi i titolari in difesa sono Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

Milan, Kalulu titolare nel derby: il francese ci spera

Pierre Kalulu ha chiuso il suo ciclo con la Nazionale Under 21 e come era prevedibile è rimasto fuori dai convocati di Didier Deschamps. Il difensore avrà così la possibilità di rimanere a Milanello ad allenarsi.

Un dettaglio no certo da sottovalutare in vista della ripresa del campionato, quando il Milan ripartirà dal derby. Kalulu si candida così ad una maglia da titolare al centro della difesa al posto di Fikayo Tomori, espulso nel corso della sfida contro la Roma. Simon Kjaer, impegnato con la Danimarca, d’altronde, potrebbe avere sulle gambe ben 180 minuti, giocando contro San Marino (giovedì 7 settembre) e Finlandia (domenica 10 settembre).

Il derby potrebbe davvero essere la partita del rilancio. Superare l’esame Lautaro Martinez-Thuram significherebbe gettarsi alle spalle un periodo no e dimostrare di essere ancora uno dei titolarissimi del Milan.