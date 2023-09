Origi al Nottingham Forest: tutti i dettagli dell’operazione

L’esperto di mercato ha rivelato tutte le informazioni in merito al passaggio del centravanti dal Milan al club di Premier League

Nell’ultimo giorno di mercato il Milan è riuscito a concretizzare le ultime e importanti operazioni per mettere a posto la rosa a disposizione di Stefano Pioli per questa stagione che è appena cominciata.

La dirigenza rossonera è riuscita ad accontentare l’allenatore anche sull’ultimo tassello, ovvero il vice Giroud. Nonostante la trattativa per Taremi sia sfumata nelle ultime ore, la società ha saputo muoversi velocemente e ha comunque trovato l’accordo per un attaccante, chiudendo per Luka Jovic, arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina. Con l’arrivo del centravanti serbo, il Milan ha quindi potuto dare il via libera alla cessione di Divock Origi.

L’ex Liverpool ha salutato Milanello dopo una sola stagione, come tutti ormai si aspettavano, e ha fatto ritorno in Premier League. Il belga non ha convinto nel suo primo anno con la maglia del Diavolo e il suo ingente ingaggio da 4 milioni di euro l’anno pesavano eccessivamente sulle casse del club, per cui si è trovata la soluzione con il passaggio al Nottingham Forest, il club più interessato a lui.

Lo stipendio sarà pagato tutto dagli inglesi

Su di lui c’era anche altri club inglesi come il Burnley dell’ex compagno di nazionale, Vincent Kompany, ma alla fine si è trovato l’accordo con il Nottingham, per un prestito con diritto di riscatto.

La formula del trasferimento e tutti gli altri dettagli sono stati resi noti da Fabrizio Romano sul proprio account Twitter. L’esperto di mercato spiega che il classe 1995 ha appena formalizzato il suo trasferimento con la presentazione allo stadio, il City Ground. Si tratta appunto di un prestito con diritto, ma non obbligo, di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.

Divock Origi has just completed formal steps of his move to Nottingham Forest with stadium presentation 🔴🌳 #NFFC ◉ Loan deal includes buy option clause.

◉ €4.5m buy clause not mandatory.

◉ Salary 100% covered by Forest. Deadline Day move, sealed. pic.twitter.com/Gqu3tEVSXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023

Romano ha anche specificato che l’intero stipendio sarà pagato dal Nottingham e questa è la notizia più importante per il Milan, che si libera quindi del pesante stipendio del belga. Origi proverà quindi a guadagnarsi la conferma in una squadra che è partita molto bene nel campionato inglese e che lo scorso weekend ha vinto a Stamford Bridge contro il Chelsea.