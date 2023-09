Theo e Maignan in Nazionale, il siparietto con Deschamps è tutto da ridere (VIDEO)

Theo Hernandez e Maignan sono ormai inseparabili. Lo dimostra il video girato direttamente dal ritiro della Francia. La battuta di Deschamps è tutta da ridere

Eccoci arrivati alla prima sosta per gli impegni Nazionali di questa nuova stagione. Dopo le prime tre giornate di Serie A, ci si fermerà una settimana in attesa che ricomincino i campionati. Tanti calciatori hanno lasciato le proprie squadre di club per raggiungere le rispettive Nazionali, con le quali disputeranno gli impegni in programma. Tra qualificazioni ai prossimi Europei e amichevoli, i vari calciatori avranno date di rientro diverse. Il Milan di Stefano Pioli ha visto partire ben quattordici dei suoi giocatori. Un fatto estremamente positivo, e che dimostra quanto il tasso tecnico della rosa sia elevato.

Hanno lasciato Milanello per raggiungere i rispettivi ritiri: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Yunus Musah, Rade Krunic, Tijjani Reijnders, Rafael Leao, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Olivier Giroud, Noah Okafor e Luka Jovic. Praticamente mezza squadra, con la maggioranza titolarissimi di Stefano Pioli. La quota maggiore, come si può tranquillamente notare, è quella francese. Maignan, Theo e Giroud continueranno a lavorare e a passare del tempo insieme. Nonostante ciò, non smettono di darsi affetto anche in Nazionale. A dimostrarlo è il video che vi mostriamo di seguito.

Theo e Maignan inseparabili: la battuta di Deschamps

Come mostra il video in basso, Theo Hernandez e Mike Maignan hanno ormai un legame forte e intenso. Non soltanto compagni al Milan e in Nazionale, ma anche grandi amici. Ma non è questo che stupisce della ripresa fatta direttamente dal ritiro della Nazionale transalpina. Il terzino e il difensore, nonostante non si siano mai divisi nelle ultime settimane, dovendo condividere anche l’esperienza con la Francia, non smettono di regalarsi abbracci fraterni e gesti d’affetto. Anzi. Il video mostra che nonostante il tanto tempo condiviso, i due si salutano come se non si vedessero da tempo.

Un fatto notato anche dal CT della Francia, Didier Deschamps. L’allenatore transalpino ha preso praticamente in giro Theo e Maignan dopo che questi si sono regalati un abbraccio, e con una battuta ha ironizzato. “Ah si, non vi vedete da tre giorni” ha esordito Deschamps, scherzando sul fatto che i due giocatori del Milan sono davvero tanto legati. Insomma, come se il tempo passato insieme non bastasse mai. Non saranno trascorsi tre giorni, ma il legame di complicità e unione, lo stesso che si respira al Milan, è impossibile non dimostrarlo per due che si sono trovati alla grande come Maignan e Theo Hernandez.

A 1:25 del video il siparietto Maignan-Theo-Deschamps