De Ketelaere, con l’Atalanta i numeri sono ottimi: il Milan ora spera nel riscatto

Il centrocampista belga ha subito avuto un impatto positivo con i bergamaschi: i numeri sono già molto meglio di quelli al Milan

Nella sessione estiva il Milan ha cambiato moltissimo nella propria rosa inserendo ben dieci nuovi innesti e lasciando partire, di conseguenza altrettanti elementi. Una delle cessioni è stata quella di Charles De Ketelaere all’Atalanta.

Il trequartista belga non ha convinto nella prima stagione con la maglia del Diavolo e la dirigenza ha valutato se dargli un’altra occasione o se mandarlo a vivere un’altra esperienza. L’arrivo di tanti giocatori importanti in rossonero e l’intenzione di cambiare modulo da parte di Stefano Pioli hanno alla fine portato alla decisione di lasciar partire l’ex Brugge, che si è quindi accasato alla Dea.

Gli orobici hanno prelevato il classe 2001 in prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 22 milioni più vari bonus legati alle sue prestazioni. La speranza dei rossoneri è che il fantasista possa trovare a Bergamo l’ambiente ideale per esprimere il suo tipo di calcio, senza eccessive pressioni, e tirare fuori tutto il talento per il quale il Milan aveva speso una cifra intorno ai 35 milioni. Effettivamente le cose sono iniziate ne migliore dei modi per lui in questa nuova stagione.

Numeri migliori per il belga con Gasperini

Nella prima stagione in Serie A con i rossoneri, De Ketelaere, non è riuscito a trovare mai la via della rete in 40 presenze complessive, raccogliendo un solo assist. Il suo bottino con la Dea è già migliore: un gol e un assist in tre partite di campionato.

Ma non sono solo questi i numeri che fanno ben sperare. Da un’analisi dettagliata della Gazzetta dello Sport, emerge che è migliorati anche il suo apporto in fase di ripiegamento. Sale la media dei palloni recuperati (2,67 contro 1,75 dell’esperienza rossonera), così come i contrasti vinti (1 rispetto a 0,38) e i tiri nello specchio. Numeri chiaramente relativi visto che la stagione è appena iniziata, ma sembra che CDK si sia già inserito al meglio nel contesto tattico dell’Atalanta.

Nell’ultimo match contro il Monza ha anche cominciato da titolare al fianco di Scamacca in una posizione molto offensiva, essendo anche decisivo. Ecco quindi che adesso il Milan può sperare concretamente nell’ipotesi del riscatto, che permetterebbe alla società rossonera di rientrare dell’investimento fatto un anno fa e di far quadrare i conti.