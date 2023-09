Inter-Milan alla francese: il derby è già iniziato

Da una parte Thuram e Pavard, dall’altra Maignan, Theo Hernandez e Giroud: nel ritiro della Francia è già derby tra i giocatori rossoneri e nerazzurri

Con la sosta per la Nazionali, l’attesa per il primo derby di Milano della stagione si è decisamente dilatata. Si giocherà il prossimo 16 settembre e per Simone Inzaghi e Stefano Pioli, in questo momento, è praticamente impossibile preparare la partita: la stragrande maggioranza dei calciatori, infatti, sono impegnati con le proprie nazionali.

Lo sono anche i cinque calciatori, che hanno raggiunto il ritiro di Clairefontaine: nella cittadina a circa 60 km da Parigi sono volati i due interisti Pavard e Thuram e i tre milanisti Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Sono attesi dalla sfida di qualificazione ai prossimi Europei, domani contro l’Irlanda, e dal match amichevole di martedì contro la Germania.

Nel ritiro – raggiunto da La Gazzetta dello Sport – c’è già aria di derby. L’attaccante nerazzurro, dopo la rete in campionato contro la Fiorentina, è carico in vista della sfida al Milan: “Le battute tra noi sono già cominciate – afferma Thuram, che è stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera, prima del trasferimento in nerazzurro -. Vinciamo noi“, afferma senza alcun tipo di problema.

Decisamente più cauto l’esperto Giroud, che non si sbilancia per nulla: “Iniziamo a percepirne l’attesa. Se farò gol? Vediamo…”. E dire che il numero nove del Milan di gol importanti nei derby ne ha realizzati. D’altronde è stato lui a girarsi e a dare un contributo fondamentale per la vittoria dello Scudetto, due stagioni fa. Si è girato Giroud è così diventato un tormentone per i rossoneri e un incubo per i nerazzurri.

Inter-Milan, derby totale: il parere di Tchouameni e Lucas Hernandez

Attorno al derby c’è chiaramente tanta curiosità e non mancano i commenti dei compagni di Nazionale e anche Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e chiaramente della Francia, ha voluto dire la sua: “Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo”.

E’ arrivata pure una battuta di Lucas Hernandez, fratello di Theo, che conosce tanto bene anche Pavard: “In realtà sono io che li ho spronati, sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere“.