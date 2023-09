Jovic, Vieri “rassicura” i tifosi: la rivelazione dell’ex Milan

L’ex attaccante spiega che alla Fiorentina c’era un’ottima considerazione del nuovo acquisto del Milan: con chi ha parlato

Alla fine è servito l’ultimo giorno di mercato al Milan per assicurarsi il bomber di riserva, il giocatore che prenderà il posto di Olivier Giroud quando il francese non sarò disponibile o avrà bisogno di rifiatare un po’.

Negli ultimi giorni disponibili per le trattative tutto lasciava presagire l’arrivo di Mehdi Taremi dal Porto, visto che la distanza tra la richiesta dei Dragoes e l’offerta del Diavolo si assottigliava sempre di più. Quando è arrivato l’accordo tra i due club e tutto sembrava fatto, è saltato il problema delle commissioni richieste dagli agenti ed è saltata la trattativa. A quel punto il Milan si è adoperato per trovare un’alternativa ed ha chiuso per Luka Jovic.

Il centravanti serbo è arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina e ha firmato un contratto di un anno, con opzione per altri tre se il classe 1997 dovesse conquistarsi la riconferma. Il Milan non ha speso nulla per assicurarsi l’ex Real Madrid e quindi a prescindere non si tratta di un investimento sbagliato, ma non tutti i tifosi del Milan sono stati entusiasti del suo arrivo, anche perché con la Viola l’anno scorso non ha rubato l’occhio.

A Firenze dispiace dell’addio del serbo

In realtà nella passata stagione Jovic ha messo a segno ben 13 reti complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, un bottino tutto sommato più che discreto. In Toscana l’attaccante è stato a volte criticato per i troppi errori sotto porta, eppure sulle sue qualità in pochi avevano dubbi.

Lo ha confermato anche Christian Vieri, che qualche giorno fa ha avuto la possibilità di andare a visitare il Viola Park, nuove centro sportivo modernissimo del club gigliato, voluto da Rocco Commisso. L’ex centravanti di Inter, Milan e della Nazionale ha assicurato che a Firenze il suo addio viene già rimpianto.

“A Firenze sono tutti dispiaciuti che sia andato via. Ero a cena con Sottil (Riccardo) che mi ha detto che è fortissimo”. Queste le parole di Vieri, che ha parlato con il giovane esterno in merito al nuovo acquisto del Milan, sulle cui caratteristiche tecniche sono tutti molto convinti. Vedremo se Jovic riuscirà a colpire i tifosi del Milan con le sue prestazioni, e soprattutto con i suoi gol.