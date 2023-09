Milan, Curva Sud infuriata per la maglia pre-partita: “Richiamo all’Inter, uno scempio”

La Curva Sud Milano prende posizione contro la maglia pre-partita realizzata da Puma e che presenza anche del nerazzurro che richiama all’Inter.

Ha generato non poche critiche la nuova divisa pre-gara della squadra rossonera. Le foto trapelate non hanno soddisfatto i tifosi, che non hanno apprezzato il fatto che fosse presente il nerazzurro.

La Curva Sud Milano ha pubblicato un post su Instagram per manifestare il proprio dissenso:

“ADESSO BASTA. È ormai chiaro da tempo che da alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite!

Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori social delle merde è qualcosa di irrispettoso e intollerabile. Ci aspettiamo che una società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile alle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue, tramandando solo colori e simboli che da sempre contraddistinguono il nostro club.

Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio!”.

Il tifo organizzato milanista ha espresso molto chiaramente il proprio pensiero. Vedremo se verranno apportati cambiamenti, c’è la pausa nazionali e dunque del tempo per provare a porre rimedio. Ammesso che il Milan e Puma vogliano modificare i colori della maglia pre-match.