Trofeo Yashin 2023, anche Maignan tra i candidati: la lista completa

C’è anche Maignan in lizza per aggiudicarsi il Trofeo Yashin: nella lista dei migliori portieri c’è anche quello del Milan.

Non ci sono dubbi sul valore di Mike Maignan, che nelle due stagioni in maglia rossonera si è affermato come uno dei top nel suo ruolo. Adesso sta per affrontare la terza stagione in Italia e non stupirebbe se nel prossimo mercato estivo dovessero arrivare offerte importanti per lui.

Il Milan spera di tenerselo stretto e presto punta a chiudere l’accordo per il rinnovo del contratto. Oggi l’ex Lille percepisce uno stipendio da circa 2,8 milioni di euro netti annui e tale cifra dovrebbe salire a circa 4 milioni. Vedremo se nelle prossime settimane la dirigenza riuscirà nel proprio intento, sarebbe importante blindare uno dei migliori portieri al mondo.

Trofeo Yashin 2023: anche Maignan nella lista

In attesa di novità sul rinnovo e di giocare le partite con la nazionale francese, Maignan ha saputo di essere nell’elenco dei candidati per vincere il Trofeo Yashin 2023. Si tratta del riconoscimento istituito da France Football per premiare il portiere che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione sportiva.

Nonostante Mike sia rimasto fuori circa 5 mesi per infortunio, il suo nome è presente nella lista ufficializzata poco fa. Il numero 16 del Milan ha saputo comunque rendersi protagonista di parate importanti e pertanto non è stato escluso. Di suddetto elenco fanno parte anche altri 9 portieri:

Yassine Bounou (Al Hilal, ex Siviglia)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Dominik Livakovic (Fenerbahce, ex Dinamo Zagabria)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

André Onana (Manchester United, ex Inter)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Brice Samba (Lens)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

Maignan non è il favorito alla vittoria, in virtù del lungo stop che ha dovuto sostenere, però è comunque gratificante essere inserito nella rosa dei candidati per il Trofeo Yashin. L’ennesima conferma dell’ottimo lavoro che sta svolgendo. E l’ex Lille non è uno che si accontenta, cerca sempre di migliorarsi e di raggiungere un livello superiore. Con Tony Roberts, nuovo preparatore dei portieri al Milan, cercherà di diventare ancora più forte.