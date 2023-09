Barella: “Nessun giocatore del Milan nell’Italia? Meglio così”

Nicolò Barella, intervenuto nella conferenza stampa dal ritiro dell’Italia, ha parlato anche di Milan e del vicino derby in programma. Le sue dichiarazioni

La sosta per le Nazionali sta dando un attimo di tregua ai club dopo l’inizio travolgente di campionato mescolato al caldo calciomercato. C’è bisogno di recuperare energie mentali e fisiche, e lo sa bene il Milan, che una volta rientrato dovrà subito affrontare il match più infuocato della stagione: il derby di Milano. Certo, ben quattordici rossoneri non avranno modo rifiatare, essendo stati chiamati a disputare gli impegni con le rispettive Nazionali. Mezza squadra, praticamente, ha salutato Milanello e farà ritorno solo la prossima settimana. Dispiace, e non poco, che nessun rossonero italiano sia stato chiamato da Luciano Spalletti per le gare in programma dell’Italia. Davide Calabria, ancora una volta, è stato lasciato a casa.

Scelte, che vanno certamente accettate. Ma non avere una rappresentanza rossonera nella Nazionale azzurra fa riflettere. Discorso diverso per la prossima rivale del Milan, l’Inter. Sono cinque i nerazzurri convocati dal nuovo CT Spalletti per i vicini impegni dell’Italia: Barella, Bastoni, Di Marco, Darmian e Frattesi. Il primo, il centrocampista azzurro, fresco anche di candidatura al prossimo Pallone d’Oro, ha parlato in conferenza direttamente dal ritiro dell’Italia. Milan e derby tra le tematiche affrontate.

Barella in conferenza, Milan e derby

Nicolò Barella è uno di quelli che i derby li sente forte sulla pelle, nutrendo un enorme senso di appartenenza per l’Inter e la maglia. Insomma, è vicino ad essere una bandiera per la sua tifoseria. Convocato da Luciano Spalletti per i prossimi impegni dell‘Italia, il centrocampista ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi. Tra questi anche il Milan e il vicino derby di campionato. In particolare, è stato chiesto a Barella se fosse stupito del fatto di non aver trovato rossoneri compagni nella Nazionale. L’anno scorso c’era Tonali, in questo nessuno.

Lui ha così risposto alla domanda, facendo un accenno alla stracittadina che si disputerà la prossima settimana: “Nessun giocatore del Milan nell’Italia? E’ strano, ma forse è meglio così. Un’altra settimana di tranquillità, senza accendere alcun fuoco. Così quando ci incontreremo al derby saremo pronti a dare tutto. Ad ogni modo, le scelte le fa il mister e io non entro in merito”.

Sembra dunque carico e motivato Nicolò Barella verso il derby tra Inter e Milan, e non avere rossoneri intorno lo aiuta a quanto pare a tenere a freno l’entusiasmo.