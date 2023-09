Clima allegro a Milanello: Pioli “sfotte” così Florenzi in allenamento (VIDEO)

Durante l’allenamento di oggi Stefano Pioli e Alessandro Florenzi hanno scherzato durante gli esercizi sulla fase d’attacco rossonera.

Il Milan in questi giorni sta lavorando presso il centro sportivo di Milanello a ranghi molto ridotti. Infatti Stefano Pioli ha dovuto salutare per queste settimane ben 15 calciatori, tutti convocati dalle rispettive selezioni nazionali.

Colpa della sosta per le nazionali che ha ridotto all’osso la rosa a sua disposizione. Ma il lavoro sul campo non si ferma: Pioli sta allenando una squadra con pochi elementi, ma con l’inserimento di moltissimi calciatori della Primavera per integrare quella di prima squadra.

Intanto dai social ufficiali del Milan è giunto un video che mette in evidenza il buon umore che corre dalle parti di Carnago, frutto di una partenza molto positiva in campionato e di un clima sempre di assoluta unità e solidarietà.

Florenzi colleziona legni in allenamento, Pioli gli risponde così

Il Milan su Twitter ha pubblicato poco fa un estratto della seduta di allenamento odierna, come detto a ranghi ridotti. I calciatori rossoneri erano alle prese con i triangoli offensivi e le conclusioni dalla distanza, esercizi validi per sviluppare le combinazioni rapide e soprattutto la precisione dei tiratori.

Scena molto divertente quando a calciare è andato Alessandro Florenzi. Il terzino milanista, uno dei pochi di prima squadra rimasto a Milanello in questi giorni, effettua l’esercizio calciando benissimo col sinistro, ma colpendo in pieno la traversa. Non essendo evidentemente il primo legno colpito da fuori, Florenzi si lamenta con la sfortuna: “Vabbè ho capito, due pali e una traversa ho preso, e dai!”.

Shooting challenge 🎯

We know @Florenzi was not happy ❌😤

But who won in the end?#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) September 7, 2023

Dall’altra parte si scorge l’esultanza di mister Pioli, che evidentemente ha fatto qualche scommessa interna con il suo calciatore. L’allenatore esulta in maniera evidente e provocatoria dopo il legno colpito da Florenzi. Clima assolutamente ironico e brillante nel centro sportivo dell’attuale squadra capolista.

Il Milan domani tornerà in campo per l’ultimo allenamento della settimana. Il club ha fatto sapere che mister Pioli concederà dal weekend ben tre giorni di riposo ai suoi effettivi. Nuovo appuntamento a martedì prossimo, quando la rosa comincerà a rinfoltirsi per i primi rientri dopo gli impegni della nazionale.