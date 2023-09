In Inghilterra esaltano Pulisic: “Già fondamentale per il Milan”

Il The Guardian parla dell’ottimo inizio dell’ex Chelsea con i rossoneri e di quanto sia stato prezioso il suo arrivo in Serie A

Non ci ha messo molto Christian Pulisic a prendersi il Milan. L’ala d’attacco statunitense ha già convinto tutti dopo solo tre partite in Serie A, mettendo in mostra tutte le qualità per cui. colo qualche anno fa, era considerato uno dei prospetti migliori al mondo.

Il classe 1999 è arrivato quest’estate dal Chelsea per circa 20 milioni e si è immediatamente inserito alla perfezione nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, che lo ha posizionato sulla destra nel tridente con Rafael Leao e Olivier Giroud. Pulisic è subito entrato nei cuori rossoneri e ha messo a segno due gol nei primi due match contro Bologna e Torino, offrendo anche un’ottima prestazione all’Olimpico contro la Roma.

All’esordio a San Siro i tifosi del Diavolo già cantavano il suo nome. Questo debutto da urlo nel campionato italiano non è passato inosservato in Inghilterra, tanto che il The Guardian ha già esaltato Capitan America Redux, definendolo già fondamentale per il club rossonero. Il quotidiano britannico ha spiegato che in Italia le qualità dell’ex Chelsea e Borussia Dortmund sono subito state apprezzate sia dai tifosi che dai giornalisti, facendo gli esempi della Gazzetta e del Corriere.

Pulisic, acquisto utile per il marketing e per la squadra

Un’autentica rassegna dei giudizi italiani su Pulisic: questo ha fatto il The Guardian in un articolo a lui dedicato. Da chi lo ha definitivo il vero fiore all’occhiello della super campagna acquisti del Milan, da oltre 100 milioni di euro, a chi parla di talento indiscutibile.

Passando per Sacchi, che spiega che deve ancora migliorare in difesa. The Guardian spiega inoltre il vantaggio della sua esplosione per il Milan e per l’intera Serie A, con la lega che ha lavorato per espandersi e ha aperto un ufficio a New York, concordando una partnership strategia con Roc Nation in estate per “aumentare la consapevolezza del marchio negli USA”.

Un acquisto dunque molto utile anche per il marketing, e che amplia gli orizzonti degli ascolti del campionato. Tutto ciò, tuttavia, come spiega sempre The Guardian, non significa che il calciatore non rappresenti un acquisto importante sul piano tecnico, dal momento che Stefano Pioli aveva bisogno esattamente di un calciatore con le caratteristiche di Christian Pulisic. Il club spera che gli infortuni non tornino a torturarlo, perché se il giocatore sta bene può essere un elemento fondamentale per il Diavolo.