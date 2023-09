Inter-Milan, è derby anche sul mercato: servono 60 milioni

Tuttosport fa un focus sul prossimo mercato di Inter e Milan. Le due rivali milanesi hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo. Sarà scontro tra un anno

Il Milan sembra avere le idee chiare già per il prossimo mercato. Gli ultimi giorni della sessione da poco conclusa sono stati duri e faticosi. Troppi capovolgimenti di fronte hanno complicato i piani del Diavolo, che avrebbe semplicemente voluto regalare a Stefano Pioli un attaccante di livello per lottare in ogni competizione. Insomma, il famoso vice Giroud con un ruolo da protagonista al Milan. La storiella la conosciamo bene ormai tutti: l’obiettivo era Taremi, ma l’entourage del giocatore ha fatto saltare il banco di un affare ormai praticamente chiuso.

C’è stata delusione. L’iraniano sembrava perfetto per aumentare il tasso tecnico dell’attacco milanista. Furlani e Moncada sono stati costretti a correre ai ripari. Prima Patson Daka, poi Rafa Mir e infine l’ultima spiaggia Luka Jovic. Quest’ultimo, il serbo, è stato l’unico profilo su cui il club rossonero ha potuto puntare senza difficoltà. Non è un caso che l’acquisto sia avvenuto a titolo definitivo ma senza costi. Insomma, Jovic è stato regalato al Milan. Sarà lui il nuovo vice di Olivier Giroud, provando a riscattarsi e a tornare il vecchio buon attaccante di un tempo.

Ma il Diavolo pensa già al futuro, quando Giroud avrà 38 anni e servirà per forza di cose investire su un profilo di caratura internazionale che possa sostituire il bomber francese. Il nome c’è già, come anche la volontà di tentare l’assalto. Ma bisognerà fare i conti con l’Inter.

Inter-Milan, duello per l’attaccante

E’ stato riferito che il Milan ha fatto un tentativo disperato, dopo aver visto sfumare Taremi, per Jonathan David del Lilla. Nulla da fare. Le richieste del club francese sono abnormi: 60-70 milioni di euro. Ma il Diavolo non ha intenzione di mollare la presa, per questo, come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, è pronto a ritentare l’assalto nell’estate del 2024, quando il contratto di David con il Lilla sarà ad un anno dalla scadenza. E’ lui il prescelto di Moncada, oggi ci sono pochissimi dubbi. Ma attenzione, perché alla stessa strategia sta pensando l‘Inter di Zhang.

In attesa di dimostrazioni, positive o negative, di Thuram e Arnautovic, Marotta ha messo e fissato nel mirino Jonathan David per la prossima stagione. Dopo aver visto sfumare trattative importanti per Lukaku e Balogun, l’Inter ha allora puntato sul parametro zero e sull’usato sicuro Thuram e Arnautovic, ma la prossima estate sarà quella giusta per fare il giovane e maxi bomber. Come sottolinea Tuttosport, servirà però necessariamente una cessione importante, quindi il sacrificio di un big sul mercato. Il Lilla, anche se con il contratto in scadenza tra un anno, è pronto a fare bottega cara per Jonathan David. Bisogna aspettarsi un forte scontro sul mercato tra Inter e Milan?