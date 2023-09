Inzaghi vs Pioli, somiglianze e differenze: le spiega Igli Tare

Igli Tare conosce bene Stefano Pioli e Simone Inzaghi, e in ottica derby ha spiegato le somiglianze e le differenze tra i due allenatori. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport

Manca poco più di una settimana al primo caldissimo derby della nuova stagione. Milano si tingerà di rosso, nero e azzurro e l’ambiente si infiammerà velocemente. La stracittadina meneghina è uno degli eventi più attesi dell’anno, e averlo già così vicino, a poche gare dall’inizio del campionato, rende il tutto più entusiasmante e sentito. Ma quest’anno il volume della musica sembra ancora più forte. Già, perché Inter e Milan hanno cominciato il campionato col botto. Tre vittorie su tre per entrambe le formazioni, primo posto condiviso e un gioco e un’identità potenti e definiti. Ci sarà da divertirsi.

Stefano Pioli e Simone Inzaghi stanno intanto approfittando della sosta per gli impegni Nazionali per analizzare, capire e ideare contromosse all’avversario. C’è tanto lavoro per i due tecnici, probabilmente stupiti a vicenda dalle prestazioni della rispettiva rivale. Pioli e Inzaghi hanno dimostrato nel tempo di aver fatto un capolavoro con le due squadre a disposizione. E’ vero che negli ultimi tempi è stato Simone a trionfare per lo più nei derby, e per questo Stefano è chiamato ad una grande prova di forza. Come introduzione a Inter-Milan, ci ha pensato Igli Tare a descrivere i due allenatori, e lo ha fatto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Inzaghi e Pioli, simili ma diversi

Igli Tare ha avuto l’opportunità di lavorare sia con Stefano Pioli che con Simone Inzaghi, data l’esperienza sulla panchina della Lazio dei due allenatori. Alla rosea, il dirigente biancoceleste, è stato chiamato a descrivere caratteristiche, somiglianze e diversità tra i due. Tare è partito dalle similitudini tra il nerazzurro e il rossonero: “Li ho conosciuti entrambi alla Lazio. Li accomuna l’empatia, il saper stringere un legame forte coi calciatori, per questo in cambio ottengono fiducia. Probabilmente, tra i due, Inzaghi è ancora un po’ più “giocatore”. Nel senso che tende a essere un amico dei suoi ragazzi, anche se sa quando è giusto mantenere le distanze”.

Per quanto concerne gli aspetti che differenziano Inzaghi e Pioli, Tare li ha ritrovati sotto il punto di vista tattico: “Sono molto differenti nell’evoluzione tattica. Inzaghi è partito con uno stesso modulo perfezionato negli anni: il 3-5-2 è un punto di forza, gli dà sicurezze. Pioli ha variato molto di più: già da noi spesso usava il 4-3-3, ma ha vinto uno scudetto con il 4-2-3-1”.