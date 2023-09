Juventus, si tratta un ex Milan: può arrivare a gennaio

Il club bianconero è stato molto vicino a tesserare l’ex rossonero in estate e ci riproverà nella sessione invernale

Il mercato è finito da poco e non tutte le trattative sono andate in porto, ma in alcuni casi i discorsi potranno tranquillamente riaprirsi in occasione della sessione invernale a gennaio. Uno di questi può essere il caso della Juventus.

Il club bianconero non ha avuto modo di effettuare una campagna acquisti molto importante, per diversi motivi. Il principale è che per molti mesi ha regnato l’incertezza sul futuro della Vecchia Signora, che ha scoperto molto tardi che non avrebbe partecipato a nessuna competizione europea. L’esclusione dalla Conference League ha di certo cambiato i piani della società e del nuovo ds, Cristiano Giuntoli, orientato a questo punto a non rendere la rosa troppo numerosa con una competizione in meno da giocare.

Inoltre, i bianconeri non hanno più ceduto diversi calciatori che erano in partenza e hanno deciso di puntare sui tanti giovani interessanti in rampa di lancio, soprattutto a centrocampo. Eppure la Juventus stava per chiudere un acquisto nei giorni finali del mercato, come rivelano i media spagnoli. Dalla Spagna è stato riportato infatti che era davvero vicino un ex Milan, ma che poi è saltato tutto.

Suso era a un passo dai bianconeri, ma non è ancora finita

Stiamo parlando di Suso, che adesso è al Siviglia. I bianconeri avevano l’accordo con il calciatore ed erano pronti ad accontentarlo da ogni punto di vista, ma il club andaluso ha deciso di trattenerlo perché ritenuto ancora importante per Mendilibar.

Il tecnico dei vincitori dell’Europa League ritiene infatti l’ex rossonero ancora un giocatore importante e ha bloccato il suo ritorno in Italia. La Juventus era pronta a mettere sul piatto la proposta di un prestito con diritto di riscatto, provando a sfruttare la volontà del 29enne di andare via. Come riportano in Spagna, la possibilità di un approdo del classe ’93 alla Vecchia Signora è possibile a gennaio, quando l’esterno mancino chiederà ancora una volta la cessione.

A Massimiliano Allegri avrebbe fatto di certo comodo un giocatore come Suso per avere anche la possibilità di passare al 4-3-3 e inserire l’esterno nel tridente con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, un po’ come faceva con Di Maria nella passata stagione. Nella passata stagione, far Liga, Copa del Rey e Europa League, Suso ha collezionato 33 presenze, mettendo a referto 3 gol e 4 assist.