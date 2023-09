Milan in Serie A: il calendario del girone di andata, è già polemica

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite dalla quinta alla diciannovesima giornata. Ecco i match del Milan e dove vederli

Come è accaduto lo scorso anno, la Lega di Serie A, ha diramato il calendario del girone di andata con largo anticipo. Da fine settembre a inizio gennaio, tutte le partite del Milan dalla quinta giornata alla diciannovesima.

Sabato 16 settembre, i rossoneri chiaramente, saranno impegnati a San Siro per il derby contro, l’Inter, prima di fare il proprio esordio in Champions League, tra le mura amiche contro il Newcastle.

Ecco il programma in Serie A del Milan dalla 5ª alla 19ª giornata:

5ª giornata: Milan-Hellas Verona, sabato 23 settembre 2023 ore 15.00 (DAZN)

6ª giornata: Cagliari-Milan, mercoledì 27 settembre 2023 ore 18.30 (DAZN/Sky)

7ª giornata: Milan-Lazio, sabato 30 settembre 2023 ore 18.00 (DAZN)

8ª giornata: Genoa-Milan, sabato 7 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky)

9ª giornata: Milan-Juventus, domenica 22 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN)

10ª giornata: Napoli-Milan, domenica 29 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN)

11ª giornata: Milan-Udinese, sabato 4 novembre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky)

12ª giornata: Lecce-Milan, sabato 11 novembre 2023 ore 15.00 (DAZN)

13ª giornata: Milan-Fiorentina, sabato 25 novembre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky)

14ª giornata: Milan-Frosinone, sabato 2 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky)

15ª giornata: Atalanta-Milan, sabato 9 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN)

16ª giornata: Milan-Monza, domenica 17 dicembre 2023 ore 12.30 (DAZN/Sky)

17ª giornata: Salernitana-Milan, venerdì 22 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN)

18ª giornata: Milan-Sassuolo, sabato 30 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN/Sky)

19ª giornata: Empoli-Milan, sabato 6 gennaio 2024 ore 18.00 (DAZN)

Milan, calendario in Serie A: tante polemiche

Il Milan ha iniziato la stagione alla grande, vincendo le prime tre partite, contro Bologna, Torino e Roma. Nonostante avversarie non proprio semplici, i rossoneri sono riusciti, dunque, a fare il pieno.

Il calendario fin qui non ha certo dato una mano, ma la situazione non cambiare. I tifosi, infatti, sui social non sono per nulla contenti di quando giocherà il Milan, soprattutto dopo gli impegni in Champions League.

Come hanno fatto notare in molti, sono ben quattro le partite in cui il Milan scenderà in campo di sabato dopo aver disputato il turno infrasettimanale europeo. Inspiegabile soprattutto la trasferta di Genova, sabato 7 ottobre, dopo il match con il Borussia Dortmund, prima della sosta per le nazionali.

Inter-Milan sabato 16 settembre ore 18.30

Milan-Newcastle martedì 19 settembre ore 18.45

Milan-Hellas Verona, sabato 23 settembre ore 15.00

Milan-Lazio, sabato 30 settembre ore 18.00

Borussia-Milan mercoledì 4 ottobre ore 21.00

Genoa-Milan, sabato 7 ottobre ore 20.45

Milan-Juventus, domenica 22 ottobre ore 20.45

Psg-Milan, mercoledì 25 ottobre ore 21.00

Napoli-Milan, domenica 29 ottobre ore 20.45

Milan-Udinese, sabato 4 novembre ore 20.45

Milan-Psg, martedì 7 novembre ore 21.00

Lecce-Milan, sabato 11 novembre ore 15.00

Milan-Fiorentina, sabato 25 novembre ore 20.45

Milan-Borussia, martedì 28 novembre ore 21.00

Milan-Frosinone, sabato 2 dicembre ore 20.45

Atalanta-Milan, sabato 9 dicembre ore 18.00

Newcastle-Milan, mercoledì 13 dicembre ore 21.00

Milan-Monza, domenica 17 dicembre ore 12.30