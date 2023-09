Cessione Milan, Elliott denuncia Blue Skye: accuse pesantissime

Elliott ha avviato una causa legale contro Blue Skye per la vicenda riguardante la cessione del Milan avvenuta nel 2022.

A fine agosto dello scorso anno c’è stato il comunicato ufficiale della vendita del Milan a RedBird Capital Partners da parte di Elliott Advisors UK. Un’operazione da quasi 1,2 miliardi di euro conclusasi anche attraverso un prestito da parte dell’ex proprietà agli acquirenti. Una pratica che nel mondo della finanza viene chiamata vendor loan.

Dopo la cessione del club rossonero, la Blue Skye Financial Partners di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo aveva avviato una causa contro Elliott. In quanto investitrice minoritaria, con un partecipazione indiretta del 4%, tale società voleva bloccare la vendita oppure ottenere un risarcimento perché il fondo di Paul Singer avrebbe violato i suoi diritti nella trattativa “a porte chiuse” conclusa con RedBird.

Cessione Milan, Elliott al contrattacco verso Blue Skye

Stando a quanto rivelato dall’agenzia Reuters, Elliott ha a sua volta avviato un procedimento legale contro Blue Skye Financial Partners in Lussemburgo. Con un’azione penale privata denominata citation directe ha accusato la controparte e i suoi rappresentanti di reati quali ricatto, estorsione e false dichiarazioni fraudolente a sostegno della sua causa legale contro la cessione del Milan.

Secondo la legge del Lussemburgo, un soggetto che ritiene di avere prove sufficienti può citare qualcuno direttamente davanti al tribunale penale, senza che la procura apra un’indagine. Spetta poi a un giudice decidere direttamente sul caso in questione.

Dai documenti visionati da Reuters risulta che Elliott contesti a Blue Skye di aver effettuato minacce per ottenere indebite concessioni finanziarie e di aver presentato documenti non veritieri nelle sue richieste di risarcimento per ingannare i giudici e ottenere un verdetto a suo favore. Il 24 novembre i rappresentati di Blue Skye devono presentarsi davanti alla Corte del Lussemburgo.

La stessa Blue Skye, tramite proprio rappresentati, ha definito la richiesta di Elliott “un’azione unilaterale priva di fondamento” e “un tentativo di eludere” il procedimento legale avviato dalla stessa Blue Skye. Non rimane che attendere per capire che epilogo avrà questa vicenda. La cosa certa è che il Milan non c’entra nulla e non va incontro a nessuna conseguenza. Anche lato RedBird Capital Partners non c’è nulla da temere.