Chiara Ferragni sfoggia la maglia del Borussia Dortmund: la reazione social del Milan (VIDEO)

Regalo da parte del Milan a Chiara Ferragni, la influencer numero uno in Italia e nel mondo. Un presente dovuto a questo gesto.

Senza dubbio se c’è da scegliere l’influencer più chiacchierata, discussa e cliccata al mondo spicca il nome di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale di Cremona, che fa parlare di sé praticamente ad ogni sua mossa.

Una donna capace di fare e creare tendenza, non a caso è testimonial di numerosissimi brand legati alla moda ed al benessere, soprattutto femminile. L’ultima trovata della Ferragni riguarda anche il mondo del calcio, come mostrato sui social

Nel suo ultimo Fitcheck, ovvero il sondaggio richiesto ai suoi follower riguardo l’outfit del giorno, Chiara ha sfoggiato a sorpresa una maglia da calcio per uscire. Ovvero la classica t-shirt giallonera del Borussia Dortmund, storico club della Bundesliga tedesca. Tra l’altro modificato e tagliato nella parte inferiore per diventare una maglia di moda femminile.

Milan, inviata la maglia rossonera alla Ferragni

Particolare la scelta di Chiara Ferragni di indossare la maglia da gioco del Borussia. Probabilmente l’influencer è stata attratta non tanto dalla simpatia per questo club, bensì per il colore giallo limone e nero associabile a jeans e scarpe della stessa Ferragni.

A prescindere dagli accostamenti d’abbigliamento, tale scelta ha sorpreso i tifosi del Milan. Visto che il Dortmund sarà uno dei rivali nel girone di Champions League che la squadra di Pioli affronterà. Ecco perché i social media manager del Milan hanno risposto a questa scelta stilistica della Ferragni con un cadeau a lei destinato.

Sul profilo Tik Tok ufficiale del Milan, il club ha preparato un video di risposta all’outfit della bella Chiara. Ovvero la preparazione di una maglia da gioco rossonera che viene piegata ed imballata in una bella busta regalo, da inviare proprio alla Ferragni in contrapposizione alla casacca dei rivali del Borussia Dortmund.

Un’idea simpatica del Milan e di coloro che si occupano di comunicazione social. Chissà se Chiara Ferragni avrà ricevuto la t-shirt da gara dei rossoneri stagione 2023-2024 e magari la indosserà nelle sue prossime stories. Va detto che sia lei che suo marito Fedez non sono appassionati di calcio, dichiarando di seguire piuttosto altri sport. Anche se sono stati visti all’Allianz Stadium (ospiti di Lapo Elkann) per assistere a Juventus-Inter qualche tempo fa.