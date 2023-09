Infortunio Giroud, parla l’attaccante: “Dolore alla solita caviglia. Derby? Penso di farcela”

Olivier Giroud ha commentato in prima persona l’infortunio capitatogli durante Francia-Irlanda di ieri sera, per un dolore alla caviglia.

Milan col fiato sospeso. La solita discussa e temibile sosta per le Nazionali ha portato un ennesimo problema piuttosto serio ad uno dei titolarissimi della rosa rossonera, durante l’impegno con la sua selezione.

Ieri sera, nel primo tempo di Francia-Irlanda, Olivier Giroud ha chiesto il cambio dolorante. Problema alla caviglia per il centravanti del Milan, schierato titolare dal suo c.t. Didier Deschamps per questa gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Il numero 9 ha chiesto il cambio uscendo zoppicante e contrariato. Dinamica molto chiara dell’accaduto: Giroud ha fatto il classico movimento da prima punta su un cross da sinistra, subendo una spallata regolare da Egan. Nel cadere il milanista avrebbe appoggiato male la caviglia, restando a terra per il dolore.

Giroud rassicura il Milan: speranza per il derby

Nel post-partita la Gazzetta dello Sport ha raccolto le prime sensazioni di Olivier Giroud dal Parco dei Principi. Il calciatore del Milan è sembrato deluso per l’ennesimo problema ad una caviglia che gli ha spesso dato noie, ma allo stesso tempo ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni.

“Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile. Non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato” – ha dichiarato Giroud, facendo intendere che potrebbe essere solo una slogatura dolorosa ma lieve.

Sul suo recupero è sembrato anche piuttosto sicuro: “Domani (oggi ndr) farò qualche esame ma non la vedo male. Derby? Si, penso di farcela ad esserci”. Dunque il 9 rossonero è fiducioso ed ottimista. La tanto attesa sfida tra Inter e Milan a San Siro si giocherà sabato 16 settembre, dunque tra più di una settimana. La speranza di tutti i rossoneri è che effettivamente il dolore alla caviglia passi senza interessamenti muscolo-scheletrici e che Giroud sia presente dal 1′ minuto contro i rivali nerazzurri.