Milan, calendario partite di Settembre: date e orari dei match

Un Settembre ricco di impegni per il Milan che, dopo il buon inizio di campionato, è atteso anche dall’esordio in Champions League.

Un inizio di stagione davvero promettente per il Milan. Il sorteggio del calendario di Serie A non ha riservato impegni, sulla carta, agevoli per i rossoneri nelle prime giornate del campionato 2023-24.

Sul campo però è arrivata, immediata, la risposta degli uomini di Pioli che hanno centrato tre vittorie di fila contro Bologna, Torino e Roma, frutto di tre prestazioni convincenti grazie anche all’apporto decisivo, e già fondamentale, di alcuni dei nuovi acquisti ovvero Reijnders, Pulisic e Loftus Cheek.

Come da tradizione, a inizio settembre, il campionato di Serie A subisce una settimana di stop per gli impegni della Nazionali. A Milanello, Pioli avrà davvero pochi effettivi a disposizione per gli allenamenti. I primi rientri ci saranno a partire da lunedì 11 settembre, quando comincerà la preparazione per il Derby contro l’Inter di sabato 16 settembre.

Sarà subito uno scontro al vertice, quello contro i nerazzurri, in testa alla classifica con il Milan, a punteggio pieno. Derby che precederà l’esordio in Champions League e le successive partite di settembre. Saranno quattro in tutto, compreso un turno infrasettimanale di Serie A.

Milan, il calendario di settembre: date e orari delle partite

Il Milan affronterà l’Inter a San Siro, sabato 16 settembre alle ore 18. Tre giorni dopo, martedì 19, i rossoneri inaugureranno la nuova edizione di Champions League con il match delle 18.45 contro il Newcastle di Tonali a San Siro.

Restano ancora da definire orario e giorno degli ultimi due match di settembre che vedranno impegnati il Milan, in campionato, contro il Verona a San Siro e il Cagliari in trasferta nel turno infrasettimanale. Il 30 settembre, nell’ultimo match del mese, il Milan ospiterà la Lazio prima del secondo incontro di Champions di mercoledì 4 a Dortmund contro il Borussia.

Ecco il riepilogo dettagliato di tutte le prossime partite del Milan

Sabato 16 settembre ore 18: Milan-Inter (Dazn e Zona Dazn)

Martedì 19 settembre ore 18.45: Milan-Newcastle (Esclusiva Sky)

Sabato 23 settembre ore 15 : Milan-Verona (Dazn e Zona Dazn)

Mercoledì 27 settembre ore 18.30: Cagliari-Milan (Sky/Dazn)

Sabato 30 settembre ore 18: Milan-Lazio (Dazn e Zona Dazn)

Mercoledì 4 ottobre, ore 21: Borussia Dortmund-Milan (esclusiva Amazon Prime)

Dopo il match con il Borussia, il Milan sarà ospite del Genoa nell’ultima partita che precederà la seconda pausa autunnale per le Nazionali. Si tornerà in campo nella seconda metà di ottobre con un trittico di partite clamoroso che vedrà il Milan opposto a Juventus (in casa domenica 22 ottobre), Paris Saint Germain e Napoli in trasferta, domenica 29/10.