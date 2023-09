Milan, chi gioca al posto di Theo Hernandez? Le soluzioni odierne e per gennaio

Theo Hernandez non ha un sostituto vero e proprio. Carlo Pellegatti ha parlato di chi potrebbe diventare la sua vera alternativa.

Il calciomercato si sta definitivamente chiudendo in queste ore. In realtà i club italiani non possono acquistare e trattare giocatori da altre società già dal 1 settembre, dunque da venerdì scorso. Ma dal 7 del corrente mese si chiudono anche le sessioni in Arabia Saudita, vera e propria minaccia per via delle care tentazioni.

Il Milan ha chiuso la sua proficua ed impegnativa estate con 10 colpi in entrata. L’ultimo è stato il centravanti serbo Luka Jovic, voluto fortemente da mister Pioli per avere un’altra risorsa in attacco, come alternativa a Olivier Giroud. C’è però una piccola mancanza che salta all’occhio.

Ovvero l’assenza di un terzino sinistro di ruolo, un vice-Theo Hernandez che non sarà presente nella rosa 2023-2024, almeno fino a gennaio. Infatti il Milan nell’ultimo giorno di mercato ha piazzato Fode Ballo-Touré al Fulham, senza rimpiazzarlo con un altro laterale difensivo di piede mancino, rimandando al futuro questa esigenza.

Un terzino spagnolo a gennaio: ecco il vice-Theo

Ad intervenire su questa mancanza del Milan in rosa è stato Carlo Pellegatti. Il noto cronista, grande appassionato di Milan e molto spesso addentro alle notizie che arrivano da via Aldo Rossi e dintorni, è intervenuto a Radio Rossonera per parlare proprio di questo reparto.

Pellegatti si è lanciato in una previsione. Il Milan a gennaio potrebbe puntare forte su un nuovo terzino mancino, un vice-Theo ideale per qualità e caratteristiche: “Bisogna vedere se a gennaio prossimo il Milan proverà a prendere Juan Miranda. È un giocatore simile a Theo, va in scadenza a giugno con il Betis. Viene valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro, ma visto che è in scadenza…”

Miranda è un terzino spagnolo classe 2000, cresciuto nel Barcellona e ora titolare nel Betis Siviglia. Il suo contratto scadrà a fine stagione e dunque è prendibile con un’offerta low-cost già a gennaio. Un’ipotesi che Pellegatti si è permesso di lanciare, anche se non risultano ad oggi trattative o dialoghi concreti tra le parti.

Il cronista ha anche parlato su chi, della rosa rossonera attuale, potrebbe fare il terzino mancino in caso di forfait di Hernandez: “Di norma credo che Calabria e Florenzi possano giocare lì. Non vedo Marco Pellegrino invece come futuro terzino, è un difensore strutturato come lo erano Samuel o Cordoba, sarà un ottimo centrale. Bartesaghi è un talento ma ancora non è pronto per essere l’alternativa a Theo”.