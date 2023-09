Milan: Giroud torna in Italia, il punto dopo gli esami

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha svolto gli esami dopo il problema avuto alla caviglia. La decisione in vista del derby di sabato 16 settembre

Arrivano novità importanti dalla Francia. E’ L’Equipe a dare gli ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Olivier Giroud, uscito malconcio ieri sera, nel corso del match contro l’Irlanda, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio.

La sfida del francese è durata poco meno di 25 minuti per via di un fastidio alla caviglia sinistra. Il dolore era così forte che l’attaccante del Milan ha deciso di chiedere il cambio. Poi è stato lo stesso calciatore a tranquillizzare tutti nel post gara, spiegando la situazione. Si tratta della stessa caviglia colpita da Kim in Milan-Napoli di Champions League. Un problema che non dovrebbe fargli saltare la sfida contro l’Inter.

I tifosi del Diavolo sono stati in apprensione per ore, ma poi hanno tirato un sospiro di sollievo, in attesa chiaramente degli esami, che lo stesso Giroud ha annunciato avrebbe fatto quest’oggi.

Milan, esami ok per Giroud: l’attaccante torna in Italia

In attesa di conferme dall’Italia, è L’Equipe a dare gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Olivier Giroud, che si è sottoposto agli esami del caso.

Esami di controllo – si legge sul sito del quotidiano transalpino – che non hanno evidenziato nulla di grave, ma in via precauzionale, il centravanti, che il prossimo 30 settembre compirà 37 anni, lascerà i Blues e farà ritorno a Milano, per sottoporsi alle cure del caso e iniziare a preparare il derby contro l’Inter, che a questo punto non appare così lontano.

Aggiornamento ore 17.55 – Arrivano conferme anche dall’Italia: come appreso dalla redazione di MilanLive.it, dalle parti di Casa Milan c’è ottimismo sul recupero di Olivier Giroud in vista del derby. Tornerà in Italia per iniziare a preparare la partita più attesa dai tifosi rossoneri.