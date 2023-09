Milan-New York Yankees, regalo per i tifosi: l’iniziativa del club di baseball

Il Milan ed i New York Yankees hanno formalizzato da tempo una partnership, che porterà i primi frutti con questa iniziativa negli USA.

Da diversi mesi il Milan ha stretto una partnership molto interessante, soprattutto dal punto di vista della visibilità internazionale. Ovvero quella con uno dei club di baseball americano più forti e tradizionali, i New York Yankees.

La nota franchigia di New York ha stretto un accordo commerciale e di condivisione di branding ed iniziative proprio con la società rossonera. Il tutto agevolato dagli ottimi affari di Gerry Cardinale, patron del Milan, nel mondo dello sport USA e soprattutto nel baseball, una delle attività sportive più amate in Nord America.

In questo modo il Milan verrà associato spesso, con varie iniziativa, agli Yankees. Un modo strategico per ottenere visibilità ed accrescere il bacino d’utenza dei rossoneri negli USA, dove la squadra di Stefano Pioli già vanta numerosi supporter.

Cappellino col logo Milan alla prossima partita degli Yankees

Una delle prime iniziative della partnership è stata lanciata ed ufficializzata dai New York Yankees nelle ultime ore. La franchigia di baseball ha pubblicato sui propri account social di voler mettere in vendita un gadget che accomuna i due club.

In vista dell’incontro del 21 settembre, allo Yankee Stadium contro il Toronto BJ, la squadra newyorkese lancerà uno ‘Special Event Ticket’. Vale a dire un biglietto speciale, con un costo maggioritario rispetto agli altri, attraverso il quale si potrà acquistare un classico cappellino da baseball con il doppio logo.

Nella parte frontale del berretto sorgerà come di consueto il marchio dei NY Yankees, ovvero le due lettere iniziali sovrapposte, color rosso fuoco. Mentre lateralmente comparirà anche il classico logo dell’AC Milan. A sottolineare la vicinanza e l’accordo commerciale stipulato da queste due storiche società sportive.

Per l’occasione, l’evento in questione è stato chiamato “AC Milan Night“, proprio per omaggiare questa partnership con la squadra di calcio italiana. Chi acquisterà il cappellino potrà ritirarlo direttamente allo stadio degli Yankee il giorno della partita, al livello 100 presso il cancello 2.