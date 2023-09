Milan, torna dalla Nazionale e chiede spazio: sorpresa di formazione nel derby?

Stefano Pioli potrebbe optare per questa soluzione a sorpresa nel derby di sabato 16 settembre tra Inter e Milan, anche per i rientri dalle nazionali.

Uno dei punti di forza del Milan in questo avvio di stagione riguarda la scelta consueta della formazione titolare. Mentre altri allenatori hanno fatto e continuano a tentare esperimenti per trovare la quadratura giusta, Stefano Pioli va invece sul velluto.

Fin dalla tournée estiva negli Stati Uniti, Pioli ha trovato le combinazioni giuste e messo in atto delle vere e proprie gerarchie riguardo all’undici titolare. Pochi dubbi, scelte fatte su calciatori affidabili e messi bene in campo. Non a caso nelle prime tre gare (vinte) in campionato ha schierato sempre la stessa formazione.

Il 4-3-3 di partenza del nuovo Milan sembra intoccabile. A meno che non vi siano fattori esterni a costringere delle modifiche. Come nel caso di Fikayo Tomori, che salterà il derby del 16 settembre per squalifica. Al suo posto Pioli avrebbe già scelto Pierre Kalulu come rimpiazzo ideale.

Chukwueze il primo a tornare a Milanello: arma a sorpresa contro l’Inter

Ma oggi la Gazzetta dello Sport parla di un altro possibile cambio di formazione che potrebbe stuzzicare mister Pioli, sempre in vista del derby della prossima settimana. L’idea è quella di schierare un calciatore che finora ha sempre iniziato in panchina, sfruttando la sua maggiore freschezza atletica.

Parliamo di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano che il Milan ha ingaggiato dal Villarreal per 20 milioni di euro. Un acquisto importante dell’ultima estate, visto che in molti lo considerano una sorta di Rafa Leao, ma di piede mancino. Finora ha giocato solo una cinquantina di minuti in A da subentrato, ma a sorpresa il derby di Milano potrebbe diventare la sua prima vera chance.

Infatti Chukwueze sarà il primo dei nazionali a tornare a Milanello. La sua Nigeria disputa una sola partita internazionale, domenica contro Sao Tomé per le qualificazioni africane. Dunque lunedì sarà già abile ed arruolabile per mister Pioli, con diversi giorni a disposizione per mettersi in evidenza.

Invece Christian Pulisic, il titolare finora della corsia destra d’attacco del Milan, sarà l’ultimo a tornare. Mercoledì notte giocherà con gli Stati Uniti l’amichevole contro l’Oman a East Rutherford, subito dopo volerà in Italia ma non sarà disponibile in allenamento prima di giovedì pomeriggio, contando anche fuso orario e volo intercontinentale.

L’idea a sorpresa potrebbe essere quella di puntare contro l’Inter sulla rapidità e l’esplosività di Chukwueze, lasciando Pulisic inizialmente in panchina. A meno che Pioli non voglia tenere intatta la formazione tipo del suo Milan chiedendo uno sforzo a ‘Capitan America’. Ma tutto si deciderà a ridosso del derby.