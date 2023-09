Pippo Inzaghi applaude il Milan: “Inquieto per l’addio di Tonali, ma poi…”

Filippo Inzaghi, storico centravanti del Milan del passato, ha commentato le mosse di mercato dei rossoneri e la squadra attuale.

Ha sfiorato la promozione in A con la Reggina, ma qualche mese dopo il crack della società calabrese lo ha riportato al ruolo di allenatore disoccupato, anche se le chiamate certamente non mancheranno a breve.

Filippo Inzaghi è in attesa dell’ennesima occasione della sua carriera da tecnico, incominciata proprio nel Milan. Allenando prima la squadra Primavera, poi i grandi senza però buoni risultati. Ma i tifosi rossoneri lo ricordano soprattutto per le sue gesta straordinarie da numero 9 in campo, tra il 2001 ed il 2012.

Il Milan è giustamente rimasto nel cuore di Super Pippo, che per l’appunto si è sempre considerato un tifoso rossonero. Anche se sabato 16 settembre in vista del derby di Milano per lui sarà più complicato scegliere chi tifare: da una parte la sua squadra del cuore, dall’altra suo fratello Simone, allenatore dell’Inter.

“Simone è mio fratello, sono felice che finalmente abbia i riconoscimenti che merita. Se l’Inter di questi tempi vince un derby, soffro di meno, ovvio” – ha dichiarato senza fronzoli Inzaghi senior parlando del duello tanto atteso.

Inzaghi esalta il mercato Milan e le prove di Giroud

Proprio da tifoso ed appassionato rossonero Pippo Inzaghi ha parlato nell’intervista rilasciata a Il Messaggero. Lo storico ex centravanti ha discusso del mercato effettuato dal Milan, molto positivo nonostante l’esonero del suo vecchio amico Paolo Maldini. Eppure le titubanze iniziali si sono trasformate in certezze.

“Avevo timore di come sarebbe cambiato il volto del Milan. Ad esempio quando è andato via Tonali, da tifoso milanista, mi sono inquietato. Invece la società è stata bravissima a ricostruire la squadra con gli acquisti giusti. Oggi merita la classifica che ha e gli elogi”.

Inzaghi è dunque soddisfatto dei cambiamenti del Milan in rosa. In attacco intanto i rossoneri stanno ancora puntando su Olivier Giroud, forse il primo grande bomber dopo l’addio di Pippo: “Vi sono tanti giovani attaccanti bravi in giro, ma se nel Milan Giroud fa ancora la differenza a 37 anni compiuti allora vuol dire che siamo di fronte ad un grande centravanti“.

In effetti Giroud ha un grande merito: quello di aver spezzato la “maledizione del 9” in casa Milan. Tutti gli attaccanti che hanno indossato quella maglia dopo Inzaghi hanno clamorosamente fallito la missione, da Fernando Torres a Piatek passando per André Silva e Luiz Adriano. Fino all’arrivo del campione francese che ha preso la 9 e l’ha riportata ai fasti di un tempo.