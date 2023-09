Suso torna in Serie A: l’ex Milan ad un passo dalla big

L’ex rossonero Jesus Suso pronto a ritornare in Italia per una nuova esperienza. Il Siviglia ha già dato l’ok per la sua cessione.

Era il gennaio 2020 quando Jesus Suso lasciava il Milan definitivamente, tornando nella sua madre patria spagnola dopo un lungo periodo trascorso in Italia, tra alti e bassi.

Esterno d’attacco o trequartista centrale, piede mancino educatissimo e tecnica invidiabile. Ma anche una discontinuità di prestazioni che probabilmente non lo ha mai aiutato in carriera, restando sempre nella categoria del “vorrei ma non posso”.

Suso gioca nel Siviglia ormai da diverse stagioni, con gli andalusi ha già sollevato per due volte l’Europa League e si è ricavato un bel po’ di spazio negli schemi della formazione iberica. Ma sembra arrivato il momento di cambiare aria, sia per motivi personali che per esigenze economiche del Siviglia stesso.

Il futuro di Suso sarà nuovamente in Serie A. Ma stavolta il fantasista classe ’93 non indosserà la maglia rossonera del Milan, bensì probabilmente è atteso da una rivale diretta per l’alta classifica. Una operazione che dovrebbe completarsi senza troppi problemi a gennaio prossimo.

Juventus, accordo vicino per Suso: arriva a gennaio

La squadra italiana molto vicina a riportare Suso in A è la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri ha individuato nell’ex milanista un rinforzo ideale, probabilmente colui che dovrebbe sostituire il partente Angel Di Maria come seconda punta di movimento e fantasia.

La Juve, secondo ciò che riporta il portale iberico Relevo, avrebbe già provato a chiudere per Suso durante l’ultima sessione di mercato estivo. Un’operazione innescata nelle ultime ore della finestra, ma non c’è stato il tempo materiale per chiudere, nonostante il Siviglia avesse aperto al trasferimento del proprio calciatore.

Tutto rimandato a gennaio, quando la Juventus appare convinta e sicura di portare Suso a Torino come rinforzo di metà stagione. Allegri è un grande estimatore del 30enne spagnolo, fin da quella celebre finale di Supercoppa Italiana a Doha persa contro il Milan ai calci di rigore. In quell’occasione Suso fu uno dei migliori in campo, dando sfogo a tutta la sua qualità tecnica.

In Italia Suso ha già giocato con le maglie del Milan e del Genoa. Con il Grifone vanta una breve esperienza in prestito tra gennaio e giugno 2016, mentre con i rossoneri ha collezionato 126 presenze e 21 reti, dando il suo meglio soprattutto sotto la gestione di Vincenzo Montella.