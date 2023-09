Champions League, ufficiale: due gare del Milan in esclusiva su Prime Video

Decise le sfide delle prime 4 giornate dei gironi di Champions League che verranno trasmesse in diretta sul canale di Amazon.

I sorteggi della fase a gironi di Champions League non hanno di certo favorito il Milan. Infatti la squadra rossonera è tra le italiane presenti alla competizione quella con il gruppo più ostico di tutte.

La squadra di Stefano Pioli si ritroverà a duellare con i campioni di Francia del Paris SG, con i vice-campioni di Germania del Borussia Dortmund e con la rivelazione inglese del Newcastle United.

L’esordio nel girone della formazione rossonera avverrà dopo la sosta per le nazionali, precisamente martedì 19 settembre. Quando la squadra di Sandro Tonali farà visita al Milan a San Siro. Un match molto sentito soprattutto dall’ex di turno, che sarà sicuramente accolto da un bagno di folla.

Intanto quest’oggi l’emittente Amazon Prime Video ha ufficializzato quali saranno le gare che trasmetterà in esclusiva nelle prime quattro giornate di Champions League. Come nelle ultime due stagioni l’emittente in streaming ha ottenuto la trasmissione di un singolo incontro per ogni turno della competizione Uefa.

Milan, gli scontri con Borussia e PSG su Prime Video

Saranno Milan e Inter le due squadre italiane che verranno trasmesse, in maniera alternata, nei primi quattro turni della fase a gironi di Champions League. Si comincia con l’esclusiva di Real Sociedad-Inter, il giorno mercoledì 20 settembre, debutto per i vice-campioni in carica della competizione.

Prime Video trasmetterà poi la trasferta del Milan in casa del Borussia Dortmund. Gara prevista per mercoledì 4 ottobre alle ore 21, ma la diretta sulla piattaforma streaming comincerà già alle ore 19:30. Sempre Milan per la terza giornata: esclusiva in diretta di PSG-Milan, mercoledì 25 ottobre sempre alle ore 21.

Si chiude questa prima tornata di gare mercoledì 8 novembre, quando Prime Video ha scelto di trasmettere Salisburgo-Inter. Ancora da scoprire e decidere invece quali gare tale emittente avrà in esclusiva per la quinta e la sesta giornata di Champions.

Come per la scorsa stagione, Prime Video organizzerà ampi pre e post partita condotti sul campo dall’inviata Giulia Mizzoni, che sarà accompagnata da diversi ospiti illustri. Ex calciatori e vecchie conoscenze anche del Milan, fra i quali Clarence Seedorf, Gianfranco Zola, Massimo Oddo, Claudio Marchisio, Ezequiel Lavezzi e Luca Toni.

Le telecronache delle gare che la piattaforma trasmetterà in diretta saranno ancora ad appannaggio dell’esperto Sandro Piccinini, affiancato dall’ex capitano rossonero Massimo Ambrosini al commento tecnico.