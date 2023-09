Inter-Milan, il derby è sold out: incasso enorme

Numeri pazzi per il primo derby di Milano della stagione. San Siro sarà sold out come anticipato da Tuttosport. Incasso enorme per l’Inter

Manca meno di una settimana alla gara più attesa della stagione. Giorno 16 settembre alle ore 18.30 andrà in scena il primo derby di Milano del nuovo campionato. Neanche il tempo di tornare in campo, che saranno subito emozioni forti e agonismo alle stelle. Inter e Milan arrivano alla sfida da capoliste, le uniche due squadre sin qui a punteggio pieno. Tre vittorie su tre per rossoneri e nerazzurri, attualmente a quota 9 punti. La prossima sfida potrebbe dunque creare il primo stacco in classifica, a meno che la gara non termini in a pareggio.

Ma c’è voglia di primeggiare, di dimostrare la propria superiorità, tanto per l’Inter quanto per il Milan. Le due squadre sono reduci da una grande sessione di mercato, dove sono stati messi a segno colpi importanti e che hanno indubbiamente rinforzato le rispettive rose. C’è dunque tanta curiosità di assistere a questo faccia a faccia, per capire chi davvero dispone di una forza tecnica, mentale e fisica maggiore. A confermare il grande entusiasmo per il primo derby della stagione è il dato che riporta Tuttosport. San Siro sarà strapieno, sold out, come accade di consueto. Incasso enorme per l’Inter, che sarà la padrona di casa in questa prima stracittadina di campionato.

Inter-Milan, l’incasso dei nerazzurri

Come informa Tuttosport, c’è ancora una possibilità per aggiudicarsi qualche biglietto per il derby di sabato prossimo. Difatti, sul sito dell’Inter può essere attivata la notifica “Avvisami quando in vendita” così da rimanere sempre aggiornati qualora ci fossero nuove disponibilità di ticket last minute. Il club nerazzurro ha fissato il costo dei biglietti per il settore ospiti, ovvero quello destinato ai sostenitori del Milan, a 49 euro, e lo stesso costo verrà applicato al ritorno anche per i sostenitori nerazzurri, quando sarà il Diavolo a giocare da padrone di casa. Ma andiamo all’incasso.

Per la stracittadina meneghina di sabato prossimo il guadagno per l‘Inter nella vendita dei biglietti è stimato in 6 milioni di euro. Poco distante da quello dello scorso anno, che ha raggiunto i 5,8 milioni di euro. Cifra assai lontana, chiaramente, da quella incassata per il derby di Champions League della passata stagione. In quell’occasione, l’Inter è riuscita a guadagnare ben 12 milioni di euro dalla vendita dei ticket. Ad ogni modo, un San Siro sold out e un incasso di questo tipo per il derby di sabato prossimo stanno a dimostrare quanto la passione sia sempre forte e accesa, ancor di più quest’anno, dove Inter e Milan ambiscono senza se e senza a ma allo Scudetto.