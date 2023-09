Kjaer: “Quest’anno siamo davvero forti. Il Milan deve sempre puntare allo Scudetto”

Simon Kjaer ha parlato dal ritiro della nazionale danese, dando le proprie considerazioni positive sul Milan e sugli obiettivi stagionali.

Il suo ruolo attuale nel Milan è quello del veterano. Uno dei pochi calciatori over-30 che sono importanti all’interno della rosa per dare sicurezza, esperienza e consigli giusti ai compagni più giovani.

Pur giocando meno rispetto al passato, Simon Kjaer resta uno dei leader del Milan. Non è un caso se l’ascesa della formazione di Stefano Pioli dal 2020 in poi è incominciata quando lui e Zlatan Ibrahimovic sono sbarcato a Milanello.

Dopo essersi lasciato alle spalle un grave infortunio al ginocchio e varie noie muscolari, Kjaer è a disposizione del Milan. Anche se al momento è in ritiro con la sua Danimarca per le gare di qualificazione europea. Dal ritiro della nazionale danese ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan odierno e sugli obiettivi posti per la stagione.

Kjaer ottimista: “In Champions passiamo sicuro noi”

Kjaer ha incominciato la chiacchierata sul Milan indicando come il club si sia rinforzato, ma soprattutto puntando sul segno della continuità con il passato: “Sia quest’anno che lo scorso anno abbiamo una squadra piena di ottimi giocatori. Il grosso del gruppo è insieme da almeno tre anni, abbiamo lavorato bene e siamo migliorati in tutto. La continuità nel calcio ti fa bene, è importante. La rosa è composta da almeno due giocatori per ruolo, siamo forti e speriamo bene”.

Molto ottimista l’ex difensore di Palermo e Roma per quanto riguarda il sorteggio Champions League, nonostante l’urna di Montecarlo non sia stata benevola: “Il girone è tosto, ma a noi piace così. Preferisco giocare contro le squadre più forti in Europa, è questo il senso della Champions. Sarà un girone aperto, ogni partita sarà da 50-50 senza favoriti, dipenderà dai momenti delle squadre e dagli episodi. Però sicuro passiamo noi, anche se per il livello della competizione per me non è importante chi passa”.

Infine sull’obiettivo Scudetto, dietro al quale il Milan non può più nascondersi: “Presto per parlarne perché siamo solo a settembre, certo è che faremo il massimo per arrivarci e per lottare fino in fondo. Il titolo nazionale deve essere sempre un obiettivo del Milan”.

Simon Kjaer, difensore danese classe 1989, gioca nel Milan da gennaio 2020, quando il club lo acquistò dal Siviglia. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 e dunque questa potrebbe essere la sua ultima stagione in rossonero.