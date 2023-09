Maignan, la Francia lo celebra per la super parata: “Grazie Mike” (VIDEO)

Super parata di Mike Maignan con la sua Francia. Il portierone non fa altro che confermarsi tra i migliori al mondo. La sua Nazionale lo ha celebrato

Mike Maignan non si è preso solo il Milan con le sue parate e i suoi lanci da regista della porta. Anche la Francia è ormai ai piedi del portierone. L’addio alla Nazionale di Hugo Lloris ha facilitato l’entrata di Magic Mike nel ruolo di titolare tra i pali. Didier Deschamps, dopo l’approdo in rossonero, non ha avuto dubbi che dovesse essere lui l’estremo difensore della Nazionale transalpina. E sin qui, la scelta ha più che ripagato. Certo, l’infortunio dello scorso anno, proprio durante una gara con la Francia, è costato carissimo a Maignan. Ma il ritorno è stato in grande stile. Non ha perso un colpo Mike, anzi, migliora e diventa più forte di giorno in giorno.

Ottimo l’avvio col Milan. Un clean sheet e due soli gol subiti. Certo, evitabilissimi ma non per sue colpe, quello è certo. E l’inizio è stato dei migliori anche con la Francia. Maignan ha ricevuto la chiamata dal CT Deschamps per prendere parte alle gare di qualificazione ai prossimi Europei (2024), insieme ai compagni rossoneri Theo Hernandez e Olivier Giroud. Contro l’Irlanda del Nord è arrivata una super parata di Magic Mike!

Maignan, solita super parata

La Francia ha giocato contro l’Irlanda del Nord la prima gara della stagione, in continuazione alla fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei. Vittoria netta dei transalpini per 2-0, anche se il vantaggio avrebbe potuto essere più largo. Ad ogni modo, i marcatori della gara sono stati Aurelien Tchouameni e l’interista Marcus Thuram, subentrato proprio a Giroud in seguito all’infortunio alla caviglia. Grandi meriti vanno anche a Mike Maignan che ha salvato il risultato, e il personale clean sheet, con una parata da urlo.

Come mostra il video di seguito, il portierone rossonero ha salvato un perfetto colpo di testa dell’attaccante avversario. Un riflesso da rapace, da aquila, animale a cui lui spesso si associa. La Francia ha voluto celebrarlo, ringraziandolo, postando sui social la ripresa della super parata. “Grazie Mike” ha scritto la Nazionale, evidenziando quanto il salvataggio sia stato clamoroso e di grande scena. Insomma, la Francia sembra aver trovato il perfetto portiere per il presente e il futuro, uno che trasmette grande fiducia e sicurezza a tutta la squadra. Tra i migliori al mondo, senza dubbio, e lo sa anche il Milan che corre veloce verso il suo rinnovo. Anche se non sarà semplice!