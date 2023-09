Milan, il terzino non si aspettava la cessione: “Pensavo di rimanere in rossonero”

Uno dei giocatori che ha lasciato Milanello nell’ultimo mercato estivo credeva di vestire la maglia rossonera ancora, ma non rientrava nel progetto.

In estate tanti calciatori sono stati ceduti dal Milan e diverse trattative sono state complicate, hanno richiesto tempo. Chi era reduce da una o più stagioni sottotono ha un po’ faticato a trovare una sistemazione alle condizioni fissate dal club rossonero.

L’ultimo a partire è stato Fodé Ballo-Touré, che ceduto in prestito secco al Fulham proprio nelle ultime ore del calciomercato estivo. Per il terzino senegalese non erano mancate altre richieste precedenti, però un motivo o per l’altro non si è mai raggiunto l’accordo necessario.

Ballo-Touré dal Milan al Fulham: le dichiarazioni del giocatore

Ballo-Touré viene da stagioni non esaltanti in Italia e spera di fare bene nella sua nuova avventura in Premier League: “Sono in un grande club, storico. È molto strano – riporta Evening Standard – non me lo aspettavo. Pensavo che sarei rimasto a Milano. All’ultimo minuto ho ricevuto una telefonata dal mio agente, che mi ha detto che il Fulham mi voleva. Non ho esitato, ho detto sì e tutto è successo molto rapidamente“.

Diverse settimane addietro era trapelato il rifiuto dell’ex Monaco al trasferimento al Fulham, che stando alle cronache di mercato aveva offerto circa 4 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Stando alle parole del giocatore, evidentemente non erano giunte indiscrezioni del tutto corrette.

Ballo-Touré è felicissimo di vestire la maglia della squadra londinese: “Sono un grande fan della Premier League. Ho seguito il Fulham nella scorsa stagione e hanno giocato un ottimo calcio. So che migliorerò qui. Per me non puoi rifiutare il Fulham. Ho visto come hanno giocato ed era difficile dire di no. Spero che la squadra faccia meglio rispetto all’annata passata“.

Il terzino senegalese è motivato a rilanciarsi dopo le due stagioni al Milan che lo hanno visto costantemente in panchina. Con un titolare come Theo Hernandez, è complicato avere spazio e mettere in mostra le proprie qualità. Lui non ha mai impressionato quando ha giocato e per questo Stefano Pioli aveva deciso di escluderlo dal progetto, trovando una società d’accordo con tale scelta e impegnata a trovare una soluzione.

Un nuovo terzino sinistro non è arrivato al Milan, ma cedere Ballo-Touré era comunque un obiettivo e alla fine è stato raggiunto in qualche modo. La formula del prestito secco non era quella preferita, però a poche ore dal termine del mercato non c’è stato modo di chiudere l’affare su un’altra base.