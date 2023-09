Milan, sfumato l’arrivo del baby fantasista: va in Germania

Il Milan ha mancato il colpaccio di prospettiva. La squadra allenata da Stefano Pioli aveva individuato questo talento, poi sfumato.

Se c’è un elemento di continuità tra il Milan gestito dalla proprietà Elliott e quello passato nelle mani del fondo RedBird Capital, questi è sicuramente la volontà di reperire sul mercato molti talenti internazionali, che possano diventare veri e propri asset per la rosa.

La presenza nel management di Geoffrey Moncada, uno dei migliori osservatori e talent-scout in circolazione, aiuta il Milan in questo ambito. Non a caso solo in questa sessione estiva di mercato sono giunti a Milanello almeno 4-5 giovanissimi calciatori, alcuni non ancora maggiorenni, che possono rappresentare il futuro del club.

Proprio in tal senso arriva un retroscena di mercato, spiegato dal portale tedesco Sport1.de. Il Milan ha seguito per settimane, con estremo interesse, un giovane trequartista di nazionalità ungherese. Pareva che Moncada avesse messo le mani su di lui, anche in vista del 2024. Ma tale operazione è sfumata nelle scorse ore.

Il baby talento Lisztes va all’Eintracht: Milan scavalcato

Il sito web tedesco scrive che il Milan era tra i club maggiormente interessati a Krisztián Lisztes. Si tratta di un fantasista offensivo, all’occorrenza anche esterno d’attacco, cresciuto nel vivaio del Ferencvaros. Probabilmente la squadra più forte e rinomata d’Ungheria, soprattutto nel lanciare giovani di qualità.

Lisztes è stato osservato da vicino dai talent scout rossoneri, ma alla fine è stato l’Eintracht Francoforte ad avere la meglio. La formazione di Bundesliga ha accelerato nelle ultime ore, assicurandosi le future prestazioni dell’ungherese a partire da gennaio 2024.

Affare da circa 4 milioni di euro per questo talento nato nel 2005, dalla tecnica e dalla versatilità degne di nota. Oltre al Milan anche altri club europei di spicco erano sulle sue tracce: Juventus, Manchester City, Brighton e Monaco solo per citarne alcuni.

Fondamentale nella scelta dell’approdo all’Eintracht è stato Krisztián Lisztes senior, ovvero il padre del giovane ungherese. Il quale è un ex calciatore di ottimo livello, che in carriera ha militato per anni in Bundesliga tedesca, con la maglia del Werder Brema. Tramite i suoi uffici, il club di Francoforte ha superato la concorrenza è si è assicurato le prestazioni del 18enne fantasista.

Un peccato per il Milan e per il suo progetto sui giovani internazionali. Ma il club può consolarsi con i cinque colpi in entrata di prospettivi aggregati alla squadra Primavera, tra cui il promettente portiere francese Noah Raveyre e il terzino spagnolo Alex Jimenez strappato al Real Madrid.