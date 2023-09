Milan-Vlahovic, dalla Spagna: serbo nel mirino

Dusan Vlahovic nel mirino del Milan. I rossoneri, alla ricerca di un giovane attaccante, avrebbero pensato al giocatore serbo. Il punto della situazione

Il Milan ha condotto un calciomercato da protagonista. Sono stati ben dieci i colpi messi a segno dal Diavolo. L’ultimo, Jovic, è stato chiaramente un ripiego, ma la rosa a disposizione di Stefano Pioli – secondo molti esperti – è più forte rispetto alla scorsa stagione.

La squadra rossonera ha iniziato alla grande, vincendo tre partite su tre, contro Bologna, Torino e Roma, dimostrando di aver già trovato la quadratura del cerchio, nonostante i tanti nuovi arrivi. Tra i tifosi, però, continua ad esserci il forte rimpianto per non aver presto Taremi. L’iraniano appariva davvero il nome giusto per completare l’organico e il problema alla caviglia di Olivier Giroud ha fatto tornare di moda l’argomento.

E’ evidente che la caccia ad un nuovo centravanti riprenderà in estate e il nome in cima alla lista della spesa di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada appare quello di Jonathan David. Contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ottimi rapporti con il Lille e prezzo che potrebbe scendere sotto i 60 milioni di euro. Le condizioni per il grande colpo sembrano esserci davvero tutti.

Milan, interesse per Vlahovic: la scelta dell’attaccante

Nel frattempo dalla Spagna, El Gol Digital, riporta di un interesse da parte del Milan per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, rimasto a Torino, era stato messo sul mercato dalla Juventus, che lo avrebbe venduto per una cifra sui 65 milioni di euro.

Vlahovic è stato ad un passo dall’approdare al Chelsea, attraverso uno scambio con Romelu Lukaku. I due club, però, non sono riusciti a trovare un accordo sulle cifre. Il portale scrive che Vlahovic sarebbe stato sia in orbita Milan che in quella Tottenham, alla ricerca di un centravanti dopo l’addio di Kane.

Niente da fare, però, l’ex Fiorentina, infatti, avrebbe aspettato fino all’ultimo momento del mercato estivo una chiamata del Real Madrid, il suo vero grande sogno. Chiamata che non è mai arrivata, con Carlo Ancelotti che ha preferito puntare sugli attaccanti già in rosa, Vinicius Junior, Rodrygo Goes e Joselu.