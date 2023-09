Pulisic dagli USA: “Sento fiducia al Milan, il futuro sarà meraviglioso”

Christian Pulisic ha parlato direttamente dal ritiro degli Stati Uniti del suo trasferimento al Milan. Parole piene di soddisfazione quelle del fantasista

Christian Pulisic ha dato una scossa a questo Milan. Non soltanto lui, certo, ma anche i nuovi arrivati. E’ indubbio, però, che il suo estro e il suo talento hanno acceso qualcosa di speciale nella fase offensiva della squadra di Stefano Pioli. Quell’esterno destro d’attacco che è tanto mancato all’allenatore rossonero in questi ultimi anni. L’americano è riuscito a dare equilibrio alla forza tecnica tra la fascia sinistra e quella destra. Finalmente, il Milan ha tanta qualità da entrambi i lati. Il club rossonero ha fatto un vero affare col Chelsea, aggiudicandosi un talento come Pulisic per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Certo, ha aiutato il contratto quasi a scadenza, ma la cifra è davvero modica per un calciatore con tali caratteristiche.

A Londra era inspiegabilmente un esubero. Il Diavolo ha voluto regalargli una seconda vita. A Milano, in rossonero, Christian può pian piano riacquisire fiducia, prestigio e successi. Già due gol per lui in questo inizio di stagione. Il primo fenomenale contro il Bologna. Stefano Pioli è estremamente contento di avere in squadra un talento di questo tipo, considerando che anche duttile può all’occorrenza spostarsi sulla sinistra ma anche al centro della trequarti. Un profilo completo, diremmo. Adesso c’è la sosta per le Nazionali, e Pulisic ha, come di consueto, ricevuto la chiamata dagli USA. Lui è indubbiamente il pezzo forte della Nazionale a stelle e strisce, e lo ha ampiamente dimostrato al Mondiale.

Pulisic dagli USA: “Era il momento giusto”

Direttamente dagli States, Christian ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia. Prima una breve dichiarazione su Lionel Messi e l’importanza che ha avuto nel calcio americano il suo arrivo. Poi, grande focus sul trasferimento al Milan. Pulisic ha utilizzato parole al miele per descrivere la felicità che sente da quando è in rossonero. Di seguito quanto ha detto a Sportitalia:

“Era il momento giusto per me di cambiare squadra. E sinceramente sono felicissimo adesso. Mi sta piacendo tanto questa nuova esperienza, e spero di continuare così. Il futuro mi sembra meraviglioso in rossonero. E’ una grande opportunità per un giocatore quella di sentire la fiducia dei compagni e dell’allenatore, come accade a me. E’ una sensazione bellissima questa e mi succede esattamente questo al Milan”.

Insomma, Pulisic e il Milan dovevano semplicemente trovarsi. Merito alla nuova dirigenza, che ha piazzato un colpo di enorme livello.