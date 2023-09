Altro stop e derby a rischio: non c’è pace per Inter-Milan

Un nuovo stop scuote la squadra di Milano. Per il giocatore, uscito anzitempo dal campo, un guaio muscolare che lo mette a rischio per il derby

E’ durato solo un tempo il match di qualificazione del calciatore. Dietro al cambio all’intervallo un guaio fisico: Simone Inzaghi è in ansia per le sue condizioni.

Stiamo parlando di Cuadrado, sostituito da Carrascal dopo 45 minuti di gioco nel match contro il Venezuela. La sostituzione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe dovuta ad un problema di natura muscolare, che pare però non essere grave.

E’ evidente, però, che solo quando l’ex Juventus tornerà in Italia si potranno conoscere le sue condizioni fisiche. Martedì alle 22.30 è in programma il match tra la Colombia e l’Uruguay. Sarà interessante capire se Cuadrado ci sarà o no. I tifosi dell’Inter e Inzaghi sono chiaramente col fiato sospeso.

Inter-Milan, derby a rischio: non solo Cuadrado

La pausa per le Nazionali non ha mai fatto bene a nessuno. I tifosi di tutte le squadre di club restano con il fiato sospeso per giorni a causa dei tanti stop.

Il primo a fermarsi, facendo scattare l’allarme è stato Olivier Giroud, sostituito nel match tra Francia e Irlanda, per un problema alla caviglia. Gli esami hanno portato buone notizie, ma un po’ di apprensione è rimasta. Poi è stato il turno di Alexis Sanchez, non al meglio della condizioni, e costretto a saltare l’ultima partita del suo Cile, per via di una sospetta anemia.

Ieri, inoltre, non si sono allenati con il resto della squadra francese, Theo Hernandez e Mike Maignan. Nulla di grave, ma i tifosi sono tornati a preoccuparsi. Non va dimenticato inoltre lo stop di Pierre Kalulu, che però non ha nulla a che vedere con le nazionali. Mancano ancora sei giorni al derby, ma Inter-Milan è già iniziata da un po’.