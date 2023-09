Donnarumma sbaglia ancora: tra critiche e posto a rischio

Ennesimo errore di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan criticato ancora, non solo dai tifosi rossoneri. Ora può rischiare il posto

Ancora una partita da dimentica per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Psg è stato tra i responsabili principali del pareggio, che vale come un ko, dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Macedonia del Nord.

L’estremo difensore classe 1999 ha subito gol su punizione sul proprio palo, facendosi beffare dal tiro di Bardhi. L’ennesimo errore del calciatore azzurro, che è stato immediatamente criticato dai tifosi, non solo quelli rossoneri. Donnarumma è stato preso di mira dalla critica giornalistica, ma prima di tutto da quella social.

Tutti a sottolineare come il portiere italiano sia peggiorato da quando non veste più la maglia del Milan. Un addio doloroso quello del calciatore campano che le parate di Mike Maignan hanno però fatto dimenticare in fretta. Donnarumma sarà presto chiamato a giocare con il suo Psg a San Siro contro il Milan e sarà curioso capire come si comporteranno i sostenitori del Diavolo nei suoi confronti. Verrà ignorato o contestato?

Oggi i tifosi dei rossoneri non hanno alcun dubbio sul fatto che Maignan sia più forte di Donnarumma, ma il comportamento avuto dal portiere non è piaciuto, così come il fatto di non aver permesso al Milan di guadagnare nulla dal suo addio.

Italia, Donnarumma in discussione: posto in azzurro in bilico?

Gianluigi Donnarumma è stato il protagonista assoluto dell’Europeo vinto dall’Italia con le sue grandi parate. Dal quel momento, però, gli errori fatti sono stati davvero tantissimi e la riconoscenza potrebbe essere finita.

Ora in molti si chiedono se Luciano Spalletti avrà il coraggio di mettere in panchina Donnarumma, dopo l’ennesimo errore. D’altronde alle sue spalle sono tanti i portieri che stanno facendo bene e meriterebbero un’occasione. Vicario, ad esempio, non ha pagato il trasferimento a Londra e dopo l’esperienza ad Empoli sta facendo benissimo anche al Tottenham. Non vanno dimenticati inoltre Meret, protagonista della conquista dello Scudetto del Napoli, oltre che Provedel autore di una fantastica stagione con la Lazio. Donnarumma può davvero essere sostituito: ora va capito se Spalletti avrà il coraggio di cambiare.