Inter-Milan, derby a rischio: niente Nazionale, nerazzurri in apprensione

Le ultime sulle condizioni del giocatore dell’Inter, che ha dovuto saltare la sfida della sua Nazionale: ecco il motivo. Il punto della situazione

Olivier Giroud ha tenuto in ansia i tifosi del Milan, dopo aver lasciato il terreno di gioco per un problema alla caviglia sinistra, nel corso del match della sua Francia contro l’Irlanda, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Momenti di apprensione in vista del derby di sabato prossimo, ma l’attaccante nel post gara ha subito tranquillizzato tutti, in attesa degli esami, che il giorno dopo, fortunatamente, hanno scongiurato problemi seri. Giroud è dunque pronto ad allenarsi a Milanello per recuperare la miglior forma per la partita contro l’Inter. In casa Milan si respira ottimismo e salvo clamorosi cambi di programma sarà lui a giocare dal primo minuto a San Siro. In queste ore, inoltre, sono in apprensione anche i tifosi dell’Inter, anche se non è un titolarissimo come l’attaccante francese.

Inter, problemi per Alexis Sanchez: ecco cosa succede

L’Inter e i suoi tifosi sono in apprensione per le condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, tornato a Milano la parentesi in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia, non sta benissimo.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato costretto a saltare il match contro l’Uruguay per una sospetta anemia, di cui i nerazzurri sarebbero già al corrente. Niente qualificazione con la Nazionale, dunque, per Sanchez a cauda di un livello di emoglobina nel sangue inferiore al normale.

Il cileno sarà così chiamato a seguire una dieta specifica per tornare presto al top della forma. Non è da escludere, comunque, che l’attaccante giochi il match di martedì con il suo Cile. Una volta rientrato in Italia toccherà a Simone Inzaghi decidere se convocarlo per il derby o lasciarlo a riposo dopo le fatiche nazionali. In avanti, comunque, i nerazzurri dovrebbero affidarsi a Lautaro Martinez e Thuram. Pronto a subentrare Marko Arnautovic.