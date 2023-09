Milan-Brahim Diaz: ancora insieme

Dalla Spagna sono certi che a gennaio il giocatore potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Il punto della situazione

E’ chiaramente impossibile tracciare dei bilanci dopo solo un mese dall’inizio della stagione, ma in Spagna sono convinti che il calciatore possa davvero fare ritorno in Italia e più precisamente al Milan.

Stiamo parlando di Brahim Diaz, che dopo aver vissuto un’avventura in rossonero da protagonista, ha fatto ritorno al Real Madrid, con la voglia di recitare un ruolo importante. Fino a questo momento, però, le cose non sono andate come lo spagnolo sperava: nelle prime quattro partite di campionato, Carlo Ancelotti lo ha schierato solamente in due occasioni, contro l’Almeria, a pochi secondi dal fischio finale, e contro il Getafe per poco meno di quindici minuti.

Brahim Diaz non può certo essere soddisfatto del suo poco impiego, ma ci sarà tempo per rifarsi. Dopo le nazionali si giocherà praticamente ogni tre giorni e si capirà se lo spagnolo verrà davvero preso in considerazione dal tecnico italiano.

Il portale TodoFichajes scrive della situazione legata a Diaz e di come tutto potrebbe cambiare nei prossimi quattro mesi. Se il calciatore non dovesse ritenersi soddisfatto potrebbe decidere di cambiare aria, nonostante la sua grande voglia di Real Madrid. Il Milan così potrebbe davvero tornare un’idea più che concreta. A Milano si è trovato più che bene e l’affare potrebbe andare in porto già a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Questa volta, un ritorno nella Capitale spagnola diventerebbe più che complicato.

Milan, abbondanza e cambio modulo: ritorno difficile

Il Milan in avanti ha cambiato volto, con un modulo diversi e tanti nuovi calciatori. In estate hanno così lasciato Junior Messias, Alexis Saelemaekers, oltre a Brahim Diaz.

Nel 4-3-3, il titolare sulla destra è diventato Christian Pulisic, ma non mancano le alternative sugli esterni con gli arrivi di Noah Okafor e Samuel Chukwueze. E’ vero che lo spagnolo è un pupillo di Stefano Pioli, ma in questo momento appare complicato poter immaginare un suo rientro a Milano, vista l’abbondanza sugli esterni. Il Milan ha voltato pagina e nel futuro non sembra esserci spazio per Diaz.