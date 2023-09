Milan, Hernandez e Maignan non si allenano: il motivo (RMCSport)

I due calciatori del Milan a riposo dopo le fatiche del match contro l’Irlanda. Difficilmente saranno titolari contro la Germania in amichevole

Non solo Olivier Giroud. Anche Theo Hernandez e Mike Maignan dovrebbe essere esclusi dall’undici titolare contro la Germania.

L’attaccante, dopo il problema alla caviglia sinistra, come è noto, ha fatto ritorno in Italia, per iniziare a preparare il derby di sabato prossimo. La Francia, dopo la sfida contro l’Irlanda, è pronta a scendere in campo in amichevole. Un amichevole che verosimilmente, come detto, non vedrà dall’inizio né il terzino né il portiere.

Sabato la Nazionale agli ordini di Deschamps è tornata ad allenarsi in vista del match contro i tedeschi: Mike Maignan – come riporta RMC Sport – ha fatto lavoro di scarico in palestra; Theo Hernandez, invece, avrebbe lavorato a parte per una piccola botta al polpaccio, ma nulla di grave. I due giocatori saranno dunque pronti per il derby e verosimilmente senza molti minuti nelle gambe.

La partita tra la Germania, paese ospitante dei prossimi Europei, e la Francia è in programma martedì al Signal Iduna Park di Dortmund alle ore 21.00. Un match, che potrebbe invece vedere in campo Thiaw dal primo minuto