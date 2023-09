Milan, le ultime su Theo Hernandez: la preoccupazione continua

Filtrano novità importanti dalla Francia sulle condizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due non si erano allenati ieri con la Nazionale

Non c’è pace per il Milan di Stefano Pioli in vista del derby di Milano di sabato prossimo. Sembra ormai diventata una consuetudine che le soste per le Nazionali debbano recare qualche problemino di troppo alla squadra rossonera. La prima tegola è arrivata con Olivier Giroud, che durante il match con la Francia ha riportato un problema alla caviglia. Gli esami strumentali non hanno evidenziato nulla di grave, ma l’attaccante è tornato a Milano in via precauzionale. Tanta apprensione si è poi diffusa nella giornata di ieri, dato che sempre dalla Francia sono arrivate delle notizie tutt’altro che positive.

Mike Maignan e Theo Hernandez non si sono infatti allenati nella giornata di ieri con la squadra del CT Deschamps. Il primo ha svolto un programma di recupero, mentre il secondo ha lavorato a parte per un contusione leggera al polpaccio. In vista del derby, non può che non esserci una certa preoccupazione, anche perché parliamo di giocatori estremamente importanti per il gioco e la forza tecnica del Milan. Oggi, sono arrivate novità in merito alle condizioni del portiere e del terzino. Gioie e dolori per il Diavolo rossonero.

Milan, altro allenamento saltato per Theo

Come fa sapere RMC Sport, la stessa fonte che ieri ha riportato dell’assenza dei due rossoneri nell’allenamento della Francia, che anche oggi Theo Hernandez ha saltato la seduta di lavoro con la Nazionale. Lo scopo dovrebbe comunque essere precauzionale, per evitare dunque che qualcosa possa peggiorare nel polpaccio del giocatore, ma la notizia accresce certamente la preoccupazione.

Quanto a Mike Maignan, invece, solo novità confortanti. Il portierone del Milan è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Ha svolto l’intera seduta con la squadra e ci sarà dunque nella prossima della Francia contro la Germania. O comunque è a disposizione. Da capire se Didier Deschamps vorrà impiegarlo dall’inizio martedì sera o lasciare spazio al secondo dato che si tratta di un’amichevole. Non ci resta che attendere, più che altro per comprendere quali siano le reali condizioni di Theo Hernandez. A ridosso del derby, non ci si può permettere di perdere un giocatore così importante. Anche perché il terzino è uno che ai derby ci tiene particolarmente, e li gioca sempre al massimo dell’agonismo e della competizione.

RMC Sport sottolinea comunque che filtra un cauto ottimismo dal ritiro dei transalpini.