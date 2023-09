Stadio Milan, progetto affidato allo studio Manica: capienza e tempistiche, tutti i dettagli

Il Milan ha deciso di affidare ad uno degli studi più importanti al mondo la progettazione del futuro stadio di proprietà rossonero.

Ore di svolta e di decisioni importanti per uno dei progetti fondamentali e centrali per il futuro del Milan. Ovvero per la costruzione del futuro stadio di proprietà rossonero, voluto fortemente dal fondo RedBird Capital.

Il club rossonero da tempo ha individuato l’area definitiva ove costruire l’impianto. Dopo aver tentato di convincere il Comune per un nuovo San Siro, ci si è indirizzati in zona San Donato Milanese, nell’area strategica di San Francesco, con il benestare del piccolo comune della provincia sud di Milano.

Un altro passo importante, come descritto dalla Gazzetta dello Sport, è stato compiuto nelle ultime ore. Il Milan ha scelto lo studio architettonico Manica come quello designato a progettare lo stadio che verrà. Si tratta di una vera e propria eccellenza in tale ambito, che collaborerà con CAA Icon, una delle realtà leader a livello mondiale nella consulenza del management per lo sport per la costruzione dei nuovi impianti.

Stadio da 70 mila posti e due anelli: nasce lo stadio tutto rossonero

Un passo avanti importante e prestigioso. Manica è uno studio architettonico con sede centrale a Kansas City, leader internazionale nella progettazione di impianti sportivi o palazzetti per concerti ed altri eventi. Tale studio era in ballottaggio con Populous per il disegno del nuovo San Siro, opzione poi naufragata per i ritardi del Comune di Milano.

Spuntano i primi dettagli dell’operazione. Il nuovo stadio del Milan avrà ben 70 mila posti a sedere, dunque superiore all’idea iniziale ferma a massimo 55-60 mila. Sorgeranno due anelli anziché i tre che ha l’attuale Giuseppe Meazza, inoltre verranno installati i due maxi-schermi più grandi d’Italia. Una trovata molto in stile USA.

Nell’area dello stadio saranno presenti uno store e un museo da 300 metri quadri, per attirare i tifosi al di là delle partite. Inoltre fuori dall’impianto sorgerà una grande piazza, idealmente grande come piazza Duomo, con ristoranti, bar e locali su tutto il perimetro. Qui il Milan spera di festeggiare con i tifosi le prossime vittorie.

Progetto dunque imponente e mastodontico, che non spaventa Manica e CAA Icon. L’intenzione è di iniziare i lavori dal 2025 e terminarlo entro 2028 o 2029 massimo. Tim Romani, uomo scelto come consulente strategico dal Milan per lo stadio, ha espresso così tutta la sua soddisfazione: “Inseguo il sogno di un nuovo stadio a Milano da sei anni. CAA Icon e Manica ci aiuteranno a realizzare un impianto di livello mondiale, all’altezza delle grandi aspettative Milan e RedBird Capital”.