Clamoroso Pogba: è risultato positivo al doping

Clamoroso quanto sta accadendo in casa Juventus. Il giocatore è stato trovato positivo al doping dopo la prima partita di campionato

Una notizia assurda è stata lanciata negli ultimi minuti. Un giocatore della Juventus è risultato positivo al doping dopo delle analisi svolte a seguito della prima di campionato contro l’Udinese. Si tratta di Paul Pogba, il centrocampista francese tornato a Torino quest’estate a costo zero. Nello specifico, il Polpo è risultato positivo al testosterone. Niente di buono per la Juventus, ma soprattutto per il calciatore, già in una situazione precaria e instabile dati i tanti infortuni che ne hanno compromesso condizione, resa sul campo e chiaramente presenze.

Lui sembrava pronto a tornare in campo proprio nella prossima di campionato contro la Lazio, dopo aver smaltito un affaticamento muscolare. Adesso, appare difficile che Paul Pogba torni presto a giocare. Per Massimiliano Allegri si è sempre trattato di un calciatore speciale, a prescindere dagli infortuni, uno che potrebbe spostare gli equilibri in qualsiasi momento di una gara. Eppure, Pogba ha compromesso parte della sua ultima fase di carriera facendo uso di doping. Contro l’Udinese non era nemmeno sceso in campo. Ha poi giocato 52′ minuti complessivi tra Bologna ed Empoli, e si era detto pronto a fare il possibile per tornare con continuità sul campo. Altro stop per lui, stavolta per una ragione molto seria.