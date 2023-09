Retroscena De Ketelaere, ha scelto l’Atalanta per 2 motivi | uno di questi non vi piacerà

Retroscena sul trasferimento estivo di Charles De Ketelaere dal Milan all’Atalanta, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Uno dei maggiori meriti del Milan e della sua dirigenza durante la sessione estiva di calciomercato è stato quello di riuscire a piazzare i numerosi esuberi della propria rosa, fino all’ultimo giorno di trattative.

Tanti i calciatori che hanno lasciato Milanello e che erano considerati, ormai da parecchi mesi, soltanto delle riserve o degli elementi poco utili nell’economia della rosa. Stefano Pioli aveva stilato la sua lista dei ‘cedibili’ e la dirigenza guidata da Giorgio Furlani è riuscita ad accontentarlo, sfoltendo nettamente e facendo spazio ai nuovi innesti.

Una delle cessioni più chiacchierate in estate è stata quella di Charles De Ketelaere. Il talento belga, colpo costoso e promettente effettuato da Paolo Maldini un anno fa. Ma che a Milanello non ha mai convinto fino in fondo, tano che mister Pioli lo ha utilizzato sempre più con il contagocce.

De Ketelaere all’Atalanta: retroscena su scelte e tempistiche

Oggi De Ketelaere gioca nell’Atalanta, club che lo ha voluto fortemente in estate, con l’idea di riportarlo ai vecchi fasti del Club Burges. L’avvio di stagione è stato promettente: gol alla prima giornata contro il Sassuolo, cosa che in 40 gettoni con il Milan non gli era mai riuscita.

Intanto il portale Gianlucadimarzio.com ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa che ha portato CDK ad indossare la maglia dei bergamaschi. Innanzitutto va detto che oltre all’Atalanta c’era una folta concorrenza estera sul talento belga, con diversi club pronti a bussare alla porta del Milan.

PSV Eindhoven, Fulham, Wolfsburg, Real Sociedad e diverse altre società rimaste più all’oscuro. Tutte intrigate dall’idea di riportare De Ketelaere in forma dandogli maggiore fiducia e serenità. Ma il classe 2001 ha snobbato quasi tutte queste proposte, scegliendo di fatto l’Atalanta di Gasperini.

Due le motivazioni specifiche della scelta: in primis la voglia di restare in Italia senza spostarsi troppo da Milano (Bergamo dista poco più di 80 km da Milanello). Inoltre c’è un’origine cromatica: l’Atalanta ha la casacca nerazzurra a righe verticali, molto simile a quella del Bruges, squadra nella quale è cresciuto ed esploso calcisticamente (ma sono anche i colori dell’Inter, la più grande rivale del Milan).

La trattativa tra Milan e Atalanta si è conclusa piuttosto rapidamente, sulla base di un prestito da 3 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 23 più altri 4 milioni di eventuali bonus e il 10% sulla futura rivendita. Qualche giorno in più, per motivi legati alle commissioni degli agenti, ci hanno messo invece De Ketelaere ed il club orobico per arrivare a dama.