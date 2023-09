Donnarumma out a San Siro? Arriva l’annuncio di Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Ucraina. Focus su Gianluigi Donnarumma e la sua presenza a San Siro

Manca un giorno per il ritorno in campo dell’Italia, reduce dal deludente pareggio in trasferta contro la Macedonia del Nord. L’1-1 ha lasciato tanto amaro in bocca. Ci si aspettava di più dalla nuova Nazionale di Luciano Spalletti. La squadra ha sicuramente comandato la gara, ma negli ultimi quindici minuti un calo d’attenzione generale è stato decisivo. A far discutere in modo particolare la prestazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint Germain è stato imputato di un grave errore nel gol del pareggio della Macedonia. Insomma, avrebbe potuto fare di più un estremo difensore del suo calibro: dal posizionamento della barriera sino alla sua al momento del tiro di Bardhi.

Domani sera si giocherà a San Siro, uno stadio caro a Gianluigi Donnarumma. Forse! L’ex Milan, è risaputo, non è visto di buon occhio dalla tifoseria rossonera, dopo l’addio nel 2021 a parametro zero. L’astio tra il portiere e la Milano milanista è ancora enorme e destinato a durare nel tempo. Si è anche supposto che dopo l’errore contro la Macedonia, Donnarumma avesse potuto non prendere parte alla gara contro l’Ucraina di domani sera a San Siro. Per evitare ulteriore stress psicologico causato magari da un’accoglienza non piacevole all’estremo difensore del Paris Saint Germain. Ci ha pensato Luciano Spalletti a togliere ogni dubbio oggi in conferenza stampa.

Donnarumma a San Siro, la scelta di Spalletti

Da sottolineare che dopo la gara contro la Macedonia del Nord, l’Italia si è allenata a Milanello. Ritorno dunque al centro sportivo rossonero per Gianluigi Donnarumma, ma anche per Tonali e Romagnoli. Il portiere ha dunque potuto riassaporare e respirare l’aria milanista che lo ha avvolto per tanti anni della sua carriera sin da quando era un ragazzino prodigio della porta. Chissà che emozioni avrà provato a tornare in quel posto. Ma ci sarà domani sera a San Siro? Dinnanzi ad un pubblico poco affettuoso? Luciano Spalletti in conferenza stampa ha risposto senza indugi alla domanda:

“Donnarumma sarà titolare. Per ciò che sta venendo fuori è il ruolo del portiere che paga sempre carissimo ogni errore. Poi a lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che brucia le tappe. Si fa un po’ fatica, o quantomeno viene aspettato al varco per poi andarlo a colpire. C’è questo modo di ragionare. Si possono commettere degli errori se di errore si può parlare, e poi verso qualcuno ci sono prese di posizione più forti. Poi i ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è stato donato perché va migliorato con impegno, solo allora per chi ti guarda diventa più difficile colpirti. Se non lavori sul talento, allora diventa presunzione”.