Ancora estero per Gattuso: lo vuole una big

Un grande ex del Milan potrebbe presto tornare in panchina: c’è un importante club europeo che lo ha messo nel mirino.

La stagione è appena iniziata e c’è già qualche panchina traballante dopo poche partite. In Francia c’è il Lione che ha deciso di esonerare Laurent Blanc, autore di una bruttissima partenza in Ligue 1.

La squadra ha totalizzato un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato, quindi i vertici del club hanno deciso di cambiare. In attesa dell’ingaggio di un nuovo allenatore, martedì il gruppo sarà diretto da Jean-Francois Vulliez, che faceva già parte dello staff di Blanc. Il suo vice è Sonny Anderson (consigliere del presidente) e ci sarà anche Jeremie Brechet, tecnico dell’Under 19.

Lione, un ex Milan al posto di Blanc?

Il Lione sta sondando alcuni nomi per la panchina e nella lista sembra esserci anche Gennaro Gattuso. L’ex Milan è assistito da Jorge Mendes, che ha un buon rapporto con il proprietario John Textor e che ha proposto proprio l’allenatore calabrese all’OL. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra l’entourage e il club.

Gattuso sarebbe felice di sedersi su una panchina importante come quella del Lione. Conclusa la difficile esperienza al Valencia, è rimasto senza squadra. Nonostante alcune offerte, anche dall’Arabia Saudita, ha preferito rifiutare e attendere un progetto che lo convincesse. Forse è arrivata l’occasione che aspettava.

Prima di pensare a Gattuso, il club francese aveva effettuato sondaggi con altri tecnici. Ad esempio, Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Still e Graham Potter. Tutti hanno rifiutato. Sono spuntati anche Julen Lopetegui e Olivier Glasner, liberi dopo le esperienze con Villarreal e Eintracht Francoforte.

In questo momento, in pole position sembra esserci proprio Gattuso. Vedremo se i contatti tra le parti porteranno a un accordo. Per l’ex Milan sarebbe una buona opportunità ripartire dalla squadra francese, in possesso di un organico che può certamente puntare alla qualificazione in Europa.

Sono partiti alcuni elementi importanti, però il Lione ha il potenziale per fare una buona stagione. Non ha le coppe europee da disputare, quindi può gestire gli impegni meglio di altre concorrenti per la zona Europa. Gattuso ha grande voglia di rimettersi in gioco e spera che la trattativa giunga a una fumata bianca al più presto. Non ha mai allenato in Ligue 1, lo intriga provare un nuovo campionato e un nuovo Paese.