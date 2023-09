Infortunio Theo Hernandez, l’indizio positivo dalla Francia: i tifosi sperano (FOTO)

Dalla Francia arrivano notizie incoraggianti su Theo Hernandez: le condizioni fisiche del terzino del Milan non sembrano preoccupanti.

In questi giorni c’è stata un po’ di apprensione nel mondo rossonero, visto che sono giunte alcune news inerenti problemi fisici si alcuni giocatori. Si è partiti con Olivier Giroud, che in Francia-Irlanda è uscito per una distorsione alla caviglia sinistra. Lui è stesso ha detto di essere tranquillo e che dovrebbe esserci regolarmente nel derby.

A proposito di nazionale maggiore francese, avevano preoccupato un po’ le notizie inerenti il fatto che Theo Hernandez non avesse svolto gli ultimi allenamenti con il gruppo. Uno stop dovuto a una botta al polpaccio rimediata contro l’Irlanda, però anche in questo caso non si tratterebbe di nulla di grave.

Theo Hernandez regolarmente disponibile per Inter-Milan?

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la convocazione di Theo Hernandez per il derby di sabato 16 settembre non sarebbe in dubbio. Inoltre, dalla Francia è arrivato un indizio che fa pensare positivo.

Sul profilo ufficiale Twitter della nazionale francese è apparsa una foto della squadra in partenza per la Germania, dove affronterà gli storici rivali. In una delle immagini c’è proprio Theo Hernandez, sorridente. Il fatto che sia con il gruppo fa pensare che le sue condizioni fisiche non destino preoccupazioni, altrimenti non sarebbe partito assieme ai compagni e avrebbe fatto ritorno a Milano anticipatamente.

Oltre a Giroud e Theo Hernandez, in questi giorni c’è stato anche un altro giocatore del Milan alle prese con problemi fisici. Un altro francese, Pierre Kalulu. A differenza dei connazionali, l’ex Lione non è andato in nazionale durante questa pausa, ma ha comunque accusato un infortunio di natura muscolare. Non si conosce esattamente l’entità di tale infortunio, bisogna aspettare.

Domani a Milanello riprenderanno gli allenamenti e ci sarà modo di verificare le condizioni fisiche di Kalulu. Purtroppo, Stefano Pioli contro l’Inter dovrà rinunciare a Fikayo Tomori per squalifica e proprio Pierre sarebbe il sostituto designato. Si spera di recuperarlo, altrimenti toccherà a Simon Kjaer affiancare Malick Thiaw al centro della difesa. Non rimane che attendere per capire la situazione nel dettaglio.