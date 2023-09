Italia, allenamento a Milanello: tornano Tonali, Donnarumma e Romagnoli

L’Italia di Luciano Spalletti si è allenata a Milanello dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord. La Nazionale ha approfittato dell’assenza della squadra di Pioli

Pareggio amaro e tanto deludente per la nuova Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale azzurra ha ottenuto un solo punto dalla gara giocata in trasferta ieri sera contro la Macedonia del Nord. La superiorità nel gioco e nelle idee è stata netta da parte della squadra di Spalletti, ma l’ultima quarto d’ora gli azzurri hanno pagato un calo d’attenzione evidente. Dopo il gol di Ciro Immobile ad inizio secondo tempo, ha pareggiato la gara il macedone Bardhi all’81′ minuto. Una vera beffa, dato che l’Italia aveva gestito e comandato la partita in maniera netta.

Sarà subito necessario rialzarsi nella prossima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Martedì sera ci sarà l’Ucraina da affrontare, una sfida che Spalletti e i suoi ragazzi vogliono assolutamente vincere. A far da sfondo ci sarà San Siro. L’Italia giocherà dunque in casa, e ha già cominciato a preparare l’importante gara. La Nazionale ha fatto ritorno dalla Macedonia del Nord stanotte e si è stabilita a Milanello. Nella domenica di oggi, dunque, la squadra guidata da Spalletti ha svolto la seduta di allenamento nel centro sportivo rossonero.

Italia a Milanello, prima volta dopo l’addio per i tre azzurri

L’Italia non si è allenata ieri mattina. Un pò di riposo per gli azzurri, che hanno invece lavorato nel pomeriggio a Milanello. La squadra di Pioli era chiaramente assente. Presenti invece alcuni ragazzi dell’Under 18 rossonera, i quali hanno giocato l’altro ieri, e che si sono messi a disposizione di Luciano Spalletti. Ma a fare notizia è certamente il ritorno a Milanello di Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali e Alessio Romagnoli. I tre ex Milan non erano mai stati nel centro sportivo rossonero dopo l’addio al Diavolo.

Hanno dunque potuto riassaporare le sensazioni di un tempo e chissà cosa avranno provato nel loro ritorno a Milanello. Chiaramente, meno nostalgia l’avrà sentita Sandro Tonali, il quale si è trasferito al Newcastle, in Premier League, solo quest’estate. Il portiere del Paris Saint Germain e il difensore della Lazio, invece, non mettevano piede a Milanello da molto più tempo. Il primo ha lasciato il Milan nel 2021, il secondo invece lo scorso anno, nell’estate del 2022. I tre approfitteranno sicuramente dell’ambiente familiare traendo il meglio per affrontare con il massimo delle motivazioni la prossima sfida all’Ucraina.